Rozpoczęła się XVI edycja konkursu „Mistrz ortografii”

Jak zauważył Kwiatkowski, w tym dniu polskie szkoły na Litwie czeka jeszcze jedno wydarzenie, które może przyczynić się do lepszej znajomości ojczystego języka. – Tak symbolicznie złożyło się, że dziś przywiezione zostaną książki do języka polskiego dla klas od 4 do 10. Już jutro każdy z was otrzyma nowy podręcznik z Polski – powiedział prezes Macierzy Szkolnej.

Józef Kwiatkowski/Fot. Joanna Bożerodska

Tekst dyktanda, tak jak w ubiegłym roku nawiązuje do obchodzonej rocznicy. – W tym roku, najważniejszą z obchodzonych rocznic jest 450-lecie zawarcia unii lubelskiej, dlatego nasze dyktando będzie do niego nawiązywało – powiedziała Irena Masojć.

Tekst dyktanda przygotowały i prace uczniów sprawdziły doc. dr Barbara Dwilewicz i doc. dr Irena Masojć z Uniwersytetu Witolda Wielkiego.