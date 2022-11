Rozpoczął się Odpust Opieki Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia

Historia modlitwy do Najświętszej Maryi Panny jest stara i wspaniała. Od 1020 r. aż do śmierci w 1054 r. w klasztorze na wyspie Reichenau mieszkał syn hrabiego Altshausena, który zwał się Herman (Hermann von Altshausen), mnich, kapłan, opat i uczony XI wieku. Niemal od urodzenia był sparaliżowany, przez co otrzymał przydomek Skurczony, cierpiał na okropne bóle. Herman, który jeszcze żył i nazywany był błogosławionym, niezmiernie kochał Matkę Bożą Maryję. Wiele godzin spędził przy Jej ołtarzu, modląc się o pomoc w znoszeniu bólu i cierpienia. Jedną z jego ulubionych modlitw była Salve Regina, do której skomponował muzykę w 1048 roku.

Najświętsza Maryja Panna, będąc Królową Nieba dla każdego ze swoich dzieci, hojnie wynagradza swoją szczególną łaską i miłością tych, którzy pilnie ją wzywają. Dlatego z najgłębszą szczerością pozdrawiamy naszą Matkę, Najświętszą Maryję Pannę: Salve Regina! Z całą ufnością zwróćmy się do Królowej Nieba, miłosiernej Matki Ostrobramskiej, powierzmy Jej wszystkie nasze troski, prośmy Ją, aby chroniła całą ludzkość, ratowała ją od wszelkich niebezpieczeństw podczas odpustów Jej Opieki.

W niedzielę 13 listopada o godz. 11:00 i 13:00 biskupi litewscy odprawią Mszę Świętą przy otwartym oknie kaplicy Ostrej Bramy.

Więcej informacji i rozkład tegorocznych opiek pod linkiem: Opieki Ostrobramskie 2022 – Wiadomości Znad Wilii (zw.lt)

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć: