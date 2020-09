Rozbudowa sieci wodociągowej w Solecznikach i Ejszyszkach

Wnioskodawca – spółka „Vilniaus vandenys”, Samorząd Rejonu Solecznickiego wykonał prace przygotowawcze. W ubiegłym roku specjaliści administracji samorządu spotkali się z mieszkańcami Ejszyszek i Solecznik, doradzali w kwestiach projektowych i zbierali nie tylko wnioski, ale także zobowiązania do przyłączenia do rozbudowywanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zgoda mieszkańców jest gwarantem pozyskania środków na realizację projektów.

W Solecznikach sieci kanalizacyjne i wodociągowe są budowane na ul. A. Mickevičiaus (od domu nr 27 do 44), ul. P. K. Bžostovskio, ul. Vilniaus (od nr 60 do 79), ul. Spalio 25-osios (od nr 1 do 16), ul. Žaliojoje (od nr 5E do 45) i ul. K. Vagnerio (od 7 do 18). Łącznie 137 pomieszczeń mieszkalnych zostanie podłączonych do scentralizowanej sieci kanalizacyjnej w Solecznikach i będzie z nich korzystać około 300 mieszkańców.

Obecnie zgodnie z projektem technicznym prace trwają na ulicach A. Mickevičiaus, Nepriklausomybės i Vilniaus. Realizacja projektu ma się zakończyć w Solecznikach latem 2021 roku.

W Ejszyszkach sieci kanalizacyjne i wodociągowe będą zbudowane na ul. Varėnos plentas (od domu nr 1 do 17A), ul. Akacijų, ul. Gėlių, ul. Sodų (od nr 2 do 8), ul. Žaliosios (od nr 3 do 20) i Užmiesčio (od nr 1 do 11). Łącznie przyłączonych zostanie 119 pomieszczeń mieszkalnych, około 260 mieszkańców.

Planuje się, że prace ruszą w Ejszyszkach na początku przyszłego roku, obecnie trwa projektowanie. Prace mają być zakończone w końcu 2021 roku i na początku 2022.

W tym roku Samorząd Rejonu Solecznickiego realizuje szereg działań z zakresu rozwoju infrastruktury gospodarki wodnej. Dąży się do pozyskania finansowania na dalszą rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej w Solecznikach i Ejszyszkach, odbywają się spotkania z mieszkańcami.

W Zawiszańcach i Dziewieniszkach mają powstać oczyszczalnie ścieków, zatwierdzono propozycje projektów.