Rosyjscy hakerzy przeprowadzili kampanię dezinformacyjną przeciwko NATO na Litwie

Niektóre z taktyk kampanii obejmowały fałszowanie kont e-mail w celu rozpowszechniania sfabrykowanych treści, a także uzyskiwanie dostępu do systemów komputerowych portali informacyjnych i zastępowanie ich treści sfabrykowanymi artykułami.

Według raportu, dostęp do lokalnego litewskiego serwisu informacyjnego kaunas.kasvyksta.lt został przejęty we wrześniu 2019 r., kiedy opublikowano fałszywy artykuł „twierdzący, że niemieccy żołnierze zbezcześcili cmentarz żydowski w Kownie”, drugim co do wielkości mieście na Litwie.

„Kilkakrotnie narracje i artykuły były bezpośrednio rozpowszechniane za pośrednictwem poczty elektronicznej, [fałszywe wiadomości wysyłano] do prawdziwych serwisów informacyjnych oraz do urzędników rządowych na Litwie i w Polsce, a także do przedstawicieli NATO” – czytamy w raporcie.

E-maile miały wyglądać jak gdyby pochodziły od urzędników wojskowych i polityków z państw objętych kampanią.

Przykładowo, sfabrykowany e-mail rzekomego autorstwa sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga sugerował, że NATO planuje wycofać się z Litwy w odpowiedzi na pandemię COVID-19.

Fałszywe artykuły były również publikowane na blogach internetowych. Artykuł opublikowany na platformie WordPress „promował fałszywe informacje, że oficer armii amerykańskiej służący na Litwie zaraził się COVID-19, a następnie nawiązał kontakt z miejscową ludnością”.

Badacze z firmy konsultingowej Mandiant zajmującej się cyberbezpieczeństwem, odkryli łącznie 14 izolowanych incydentów dezinformacji na Litwie, Łotwie i w Polsce.

W raporcie stwierdzono, że narracje wykorzystane w kampanii „są zgodne z rosyjskimi interesami bezpieczeństwa”, czyniąc rosyjskich hakerów głównymi podejrzanymi o prowadzenie kampanii dezinformacyjnej.