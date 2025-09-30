Rosja: dekret Putina o poborze 135 tys. mężczyzn

Rosja przeprowadza pobór dwa razy w roku – wiosną i jesienią – obejmując mężczyzn w wieku 18–30 lat. Oczekuje się, że poborowi będą odbywać roczną służbę na terytorium Rosji, a nie walczyć w Ukrainie, choć pojawiały się doniesienia o kierowaniu części z nich na linię frontu.

Władze podkreślają, że coroczne kampanie poborowe nie są mobilizacją, czyli wezwaniem do bezpośredniego udziału w działaniach wojennych. Zastrzegają jednak, że po ukończeniu szkolenia wojskowego poborowi mogą mieć zwiększone ryzyko powołania do działań bojowych w przyszłości.

Tegoroczny jesienny pobór, połączony z wiosenną kampanią (160 tys. osób), sprawi, że rok 2025 będzie charakteryzował się największą łączną liczbą poborowych od 2016 roku. Tradycyjnie większa liczba mężczyzn trafia do służby wiosną (kwiecień–lipiec), gdy wielu kończy szkoły i studia.

Od rozpoczęcia pełnoskalowej agresji przeciwko Ukrainie w lutym 2022 r. Władimir Putin przestawił państwo na tryby wojenne – zwiększając wydatki obronne i rozbudowując liczebność armii do poziomów nienotowanych od czasów radzieckich. Od 2022 r. skala corocznego poboru rośnie średnio o ok. 5 proc. rocznie.

We wrześniu 2024 r. Putin polecił zwiększyć liczebność sił zbrojnych do 1,5 mln żołnierzy służby czynnej, co plasuje rosyjską armię wśród największych na świecie.