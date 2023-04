Rolników zachęca się do deklarowania gruntów rolnych, upraw i innych obszarów oraz zwierząt

Od 17 kwietnia br. rolnicy są proszeni o deklarowanie gruntów rolnych, upraw i zasiewów. Deklarować grunty rolne i inne obszary do otrzymywania płatności bezpośrednich można będzie do 20 czerwca br., a z opóźnieniem – do 30 czerwca.