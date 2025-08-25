Rodzinne święto w Paszkach: wspólnota, radość i dziecięcy śmiech

Na spotkanie z mieszkańcami przybyła tymczasowo pełniąca obowiązki starościny Dziewieniszek Czesława Marcinkiewicz oraz radny samorządu rejonu solecznickiego Mieczysław Butrym.

– Mili mieszkańcy Paszek i goście, bardzo się cieszę, że mogę być dziś z Wami na tym rodzinnym i pełnym ciepła święcie. Najpiękniejszy obraz to właśnie rodzina – widzę rodziców z dziećmi, babcie z wnukami, wszyscy się uśmiechacie i jesteście szczęśliwi. Dziękuję Wam za umacnianie wspólnoty i za to, że dzięki Wam Paszki żyją. Życzę szczerych rozmów, przyjaźni i dobrego spędzenia czasu – mówiła Cz. Marcinkiewicz, w tle słysząc radosny śmiech najmłodszych.

Radny Mieczysław Butrym podkreślił, że niezwykle ważne jest, aby w życiu społecznym stale rozbrzmiewało pojęcie rodziny, tworzącej mocne fundamenty wspólnoty.

Mieszkańcy nie kryli wdzięczności dla przewodniczącej Centrum Wspólnoty Laimy Subočienė, która zorganizowała wydarzenie dzięki wsparciu samorządu rejonu solecznickiego i finansowaniu z Programu Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Święto było okazją do odpoczynku i integracji – mamy mogły na chwilę zapomnieć o codziennych obowiązkach, babcie i starsze dzieci z zaangażowaniem opiekowały się najmłodszymi, a wszystkich częstowano herbatą, domowymi waflami, pączkami, owocami, watą cukrową i popcornem.

Nie zabrakło atrakcji dla dzieci – podczas naukowych eksperymentów najmłodsi mogli samodzielnie tworzyć kolorowe bańki mydlane, obserwować białe dymy i wybuchające balony. Emocjom i zdumieniu nie było końca.

Na scenie wystąpiła wokalistka Aušrinė, znana z bogatego repertuaru przebojów i popularnych piosenek, która porwała publiczność do wspólnej zabawy.