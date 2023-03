Robert Duchniewicz: Nie będzie polowań na wiedźmy

Podczas kampanii wyborczej padło pod moim adresem wiele niepochlebnych i nawet kłamliwych słów. Jednak kampania wyborcza się skończyła, stawiam na tym, co było gruby krzyżyk. I proponuję wszystkim siłom politycznym zasiąść do okrągłego stołu i poszukać najlepszych rozwiązań dla dobra mieszkańców naszej małej Ojczyzny. Osobiście jestem gotów do konstruktywnej pracy ze wszystkimi ugrupowaniami, które mają swoich przedstawicieli w naszym rejonowym parlamencie. Nie wyłączając Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin. Razem możemy zachować to, co było w samorządzie dobre i naprawić to, co wymaga naprawienia.