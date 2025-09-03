Resort transportu i komunikacji: dron, który zakłócił ruch lotniczy, miał cel reklamowy

„Z najnowszych danych Ministerstwa Transportu wynika, że dron został wypuszczony w celach reklamowych, z naruszeniem ustalonych wymogów czasowych. Obecnie okoliczności incydentu badają odpowiednie służby. Po uzyskaniu najnowszych informacji społeczeństwo zostanie niezwłocznie poinformowane” — czytamy w komunikacie resortu transportu i komunikacji Litwy.

Z powodu zauważonego drona na lotnisku w Wilnie przez pewien czas nie mógł lądować samolot „Spartan”, który przewoził prezydenta.

„Kontrola ruchu lotniczego otrzymała zgłoszenie o podejrzanym dronie zauważonym na Lipówce od służby bezpieczeństwa lotniczego litewskich lotnisk. W związku z tym incydentem aktywowano procedury bezpieczeństwa lotów — piloci musieli podjąć wszelkie niezbędne działania, a loty zostały tymczasowo wstrzymane” — informuje resort.

Po ustaleniu, że dron nie stanowił realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa lotów, ruch lotniczy został wznowiony.

„Bezpieczeństwo lotów jest traktowane z najwyższą powagą, dlatego Ministerstwo Transportu w najbliższym czasie zaprosi przedstawicieli litewskich lotnisk oraz kontroli ruchu lotniczego spółka „Oro navigacija” na spotkanie, podczas którego zostaną ocenione obecne środki, omówione plany na przyszłość oraz wskazane obszary wymagające poprawy” — podkreślono w komunikacie.

Redakcja ZW.LT przypomina, że pod koniec sierpnia z powodu zauważonego drona również tymczasowo wstrzymano loty na lotnisku w Wilnie.

Początkowo kontrola ruchu lotniczego podejrzewała, że dron należy do „Ekskomisarų biuras”, jednak szef tej służby bezpieczeństwa, Vytautas Labeckas, zdementował te informacje portalowi „15min”.