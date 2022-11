Republikański Festiwal Chórów „Musica Vitae“ w Rudominie

Kompozytor i malarz Mikalojus Konstantinas Čiurlionis miał powiedzieć: „Muzyka jest posłańcem Boga, wysłanym, by poruszać najdelikatniejsze i najlepsze struny naszej duszy, by koić serca zmęczone troskami życia, by przeganiać z nich kłamstwa, wady, zazdrość i nienawiść”. W myśl tego Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie zaprosił wszystkich do podziwiania i słuchania wspaniałej muzyki chóralnej w wykonaniu znakomitych chórów Litwy i Polski. W dniu 26 listopada w tej placówce kulturalnej odbył się Republikański Festiwal Chórów „Musica Vitae“.