W swoim liście duszpasterskim zamieszczonym na stronach parafii dziękuję za dotychczasową okazaną pomoc”

„To dzięki Wam w przeciągu kilku ostatnich lat udało się wyczyścić wewnętrzne ściany naszego kościoła, uporządkować zaplecze i podziemia, zrobić tam niewielkie muzeum, wyremontować organy, odnowić kolumny przy wejściu, zmienić agregaty grzewcze na nowe, odrestaurować obraz przedstawiający Piotra i Pawła, w ołtarzu głównym, a wreszcie zmienić posadzkę w prezbiterium i nadać jej zupełnie nową formę odpowiadającą barokowemu stylowi naszej świątyni” pisze proboszcz w swoim liście.

Zauważa też, że przy ogromie wykonanych dotychczas prac – szczególnie rzuca się w oczy bardzo zły stan fasady i wież. Figury z terakoty, które się tam znajdują są w stanie awaryjnym i zostały zabezpieczone specjalną siatką. I przypomina, że kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła to jeden z najpiękniejszych kościołów w Europie, ale niestety ząb czasu odcisnął swoje piętno na jego wyglądzie.

„Zwracam się do Was z ogromną prośbą, abyśmy wspólnie zaplanowali wykonanie prac restauracyjnych fasady naszego kościoła. Wszyscy rozumiemy, że nie uda się tego zrobić szybko i łatwo, ale na pewno jest to możliwe w ciągu dwóch lat, a może i szybciej, jeśli zbierzemy odpowiednie środki na remont” pisze ksiądz Wojciech Górlicki. I obiecuje, że dołoży wszelkich starań, aby znaleźć dofinansowanie także w rożnych instytucjach i firmach.

Dla zbierania środków na remont fasady kościoła został założony specjalny rachunek bankowy w banku Swedbank. Wplat można dokonywać także poprzez międzynarodowy system płatności PayPal. Ofiary pieniężne można składać także bezpośrednio w parafii.

Wszystkie dane potrzebne przy wpłatach bankowych można zaleźć na stronie parafii pod adresem:

Renowacja fasady kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wilnie – Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia (vilniauspetropovilo.lt)

Na stronie jest także licznik zebranych datków. Jest także zamieszczony link do listy ofiarodawców. Ich nazwiska są umieszczane według liter alfabetu.

Ks. Wojciech Górlicki informuje także o kosztach remontu elewacji:

„Rozmawiałem już na temat kosztów tych prac z firmą konserwatorską, która wstępnie oceniła, że wszystko może kosztować około 400 tysięcy euro. Wszyscy rozumiemy, że to bardzo duża suma, ale prace, o których Wam wspomniałem wcześniej kosztowały niewiele mniej, a wykonaliśmy je w trzy lata. Myślę, że jeśli się wszyscy zmobilizujemy, to nam się uda” – pisze ksiądz w swoim liście.

Wojciech Górlicki . Fot. zw.lt

Kościół św Piotra i Pawła na Antokolu – krótka historia

Pierwszy kościół katolicki powstał w tym miejscu za króla Władysława Jagiełły, Zniszczył go pożar. Na jego miejsce wybudowano nowy kościół, ale ten został zniszczony w 1655 roku w czasie najazdu Moskwy na Litwę. Ten obecny ufundował w drugiej połowie XVII wieku hetman wielki litewski Michał Kazimierz Pac. Było to wotum dziękczynne za zakończenie wojny z Moskwą i wyswobodzenie Wilna spod okupacji. Natomiast obok kościoła powstał klasztor kanoników regularnych laterańskich.

Kamień węgielny przywiózł z Krakowa biskup Aleksander Kazimierz Sapieha. Wpierw budowano według projektu Jana Zaora, a później także Giovanni Battisty Fredianiego.

Po roku 1675, kiedy już odbywały się tu nabożeństwa zaczęto zdobić świątynię sztukateriami, a ich autorami byli Pietro Perretti i Giovanni Gall. Rokokowa ambona powstała na początku wieku XIX.

Ponad 2000 stiukowych rzeźb

Największą ozdobą kościoła jest ponad 2 000 białych stiukowych rzeźb, które wypełniają dosłownie całe wnętrze. Znajdują się one praktycznie na każdym kawałku ściany. Kościół nie posiada głównego ołtarza. Niestety oryginalny, który powstał we Włoszech nigdy tu nie dotarł, ponieważ zatonął podczas transportu. Wydarzenie to upamiętnia żyrandol w kształcie łodzi. Natomiast obecnie w miejscu głównego ołtarza znajduje się obraz Franciszka Smuglewicza, który przedstawia pożegnanie św. Piotra i Pawła – patronów świątyni.