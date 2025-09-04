Remont ulicy Trakų w Wilnie: rozpoczęcie prac i zmiany w organizacji ruchu

„Remont ulicy Trakų to ważna inwestycja w przyszłość miasta. Dzięki modernizacji nawierzchni, poszerzeniu chodników oraz renowacji starych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, stworzymy warunki do płynnego funkcjonowania miasta i zrównoważonego ruchu. Po zakończeniu remontu mieszkańcy będą korzystać z nowoczesnej infrastruktury, a serce Starego Miasta stanie się jeszcze piękniejsze i bardziej funkcjonalne” – powiedział mer Wilna, Valdas Benkunskas.

W ramach remontu zachowany i odrestaurowany zostanie unikalny, historyczny bruk, a jego podbudowa zostanie wzmocniona. W trakcie prac poszerzone zostaną chodniki, a także stworzone będą wygodne warunki dla osób z niepełnosprawnościami. Przebudowa wodociągów i kanalizacji poprawi ich przepustowość, a nowy system odprowadzania wód opadowych pozwoli na centralne zbieranie deszczu, co zabezpieczy fundamenty budynków oraz sprawi, że chodniki będą suche i bezpieczniejsze.

Prace remontowe będą prowadzone etapami

Remont rozpocznie się w nocy z niedzieli na poniedziałek (7-8 września). W pierwszym etapie zostanie przebudowany odcinek ulicy Trakų pomiędzy ulicami Vokiečių i Pranciškonų. Z tego powodu zmieni się organizacja ruchu: w tym rejonie nie będzie można poruszać się samochodami, a kierowcy będą kierowani na objazd przez ulicę Islandijos.

Z powodu tymczasowych ograniczeń ruchu zmieni się trasa autobusu linii 89. W tym rejonie autobusy nie będą kursować, a ich trasa zostanie skierowana przez ulice Arklių, Etmonų, Didžiąją i Rūdninkų.

W 2026 roku, w ramach drugiego etapu, przebudowana zostanie część od Pranciškonų do Kėdainių. W tym etapie część ulicy Kėdainių również będzie zamknięta dla ruchu. Ruch będzie kierowany tymi samymi objazdami. Trzeci etap obejmie ostatni odcinek, od Kėdainių do Pylimo. Zasady organizacji ruchu pozostaną bez zmian – ruch samochodowy będzie zabroniony tylko w miejscu wykonywania prac.

Alternatywne miejsca parkingowe i zaopatrzenie w wodę

Dla mieszkańców, którzy w trakcie remontu nie będą mogli wjechać na swoje podwórka ani zaparkować na ulicy, przewidziano możliwość darmowego parkowania w strefach opłat dla mieszkańców na ulicach Senamiesčio 5 i 11. Zainteresowani powinni skontaktować się z administratorem swojego budynku i podać numer rejestracyjny pojazdu oraz dowód zamieszkania.

W trakcie prac remontowych, aby jak najmniej utrudniać życie mieszkańcom i firmom działającym na tej ulicy, planowane są okresowe wyłączenia wody, które będą miały miejsce tylko w wyznaczonych odcinkach i przez jak najkrótszy czas – maksymalnie kilka godzin. O każdym takim wyłączeniu mieszkańcy, firmy i instytucje zostaną poinformowani z wyprzedzeniem, nie później niż na 10 dni przed planowanym wyłączeniem. Wszyscy otrzymają alternatywne źródła zaopatrzenia w wodę za pomocą tymczasowych punktów, o czym zostaną indywidualnie powiadomieni.

Wszystkie istotne informacje na temat remontu ulicy Trakų można znaleźć na stronie internetowej: trakugatve.lt.