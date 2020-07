Remont tras pieszych i ścieżek rowerowych w Fabianiszkach

Do końca roku na 1,5-kilometrowym odcinku wzdłuż ul. Ateities do ul. Fabijoniškių powstaną nowe ścieżki dla pieszych i rowerzystów, a ulica stanie się jeszcze bardziej zielona oraz jaśniejsza – zasadzone zostaną nowe drzewa i odnowiene zostanie oświetlenie. Na remont ścieżek pieszych i rowerowych gmina przeznaczyła ok. 700 tys. euro.

„Aby rower stał się nie tylko formą rekreacji, ale i wygodnym środkiem lokomocji, pracujemy nad poprawą infrastruktury i do 2023 r. planujemy budowę pozostałych brakujących połączeń w ramach głównej sieci ścieżek rowerowych. Z punktu A do punktu B będzie można przejechać na rowerze ciągłą trasą. W najbliższym czasie w mieście planowana jest także rozbudowa ulic o spokojnym ruchu, na których ruch rowerowy zorganizowany będzie w ogólnym ruchu pojazdów” – mówi Zastępca Mera Wilna Vytautas Mitalas.

Planuje się, że w tym roku w Fabianiszkach odnowiona zostanie nie tylko ul. S. Stanevičiaus, ale także szlak o długości 1 km na ul. Fabijoniškių od strony ul. Ateities przed skrętem w ul. Ukmergės. Szlaki te zostaną włączone do ogólnego systemu szlaków miejskich, połączą się z istniejącymi trasami wzdłuż ul. Ateities, a kolejno również z połączeniami przebiegającymi wzdłuż ul. Šeškinės. Planowane jest takie zagospodarowanie pozostałych odcinków trasy, aby jeszcze wygodniej móc dostać się do centralnej części miasta ulicami Gelvonų i Ozo.

Obecnie trwają rónież prace nad ścieżkami pieszymi i rowerowymi ulic Rinktinė, Olimpiečių, Širvintos, Ozo, Erfurto i Manufaktūrų. Wkrótce prace przeniosą się na Trójkąt Żyrmuński, ul.Pirklių i in.

W najbliższej przyszłości planowana jest budowa połączeń pieszo-rowerowych o długości ponad 20 km. W ciągu ostatnich kilku lat w całym mieście zainstalowano ponad 2 tys. nowych stojaków rowerowych, do których można bezpiecznie przymocować rower, a kilkaset kolejnych zostanie zamontowanych w tym roku. Szacuje się, że łączne inwestycje w poprawę ruchu rowerowego i infrastruktury dla pieszych osiągną w tym roku około 6,5 mln. euro.