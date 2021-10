Remont szkoły sportowej w Ejszyszkach

W 2020 roku w ejszyskiej szkole sportowej pojawiła się nowa i nowoczesna wykładzina podłogowa (o powierzchni 709 mkw). Prace zostały zrealizowane w ramach międzynarodowego projektu „Samorządy – aktywna część wspólnoty”. W toku realizacji projektu zabetonowano i ocieplono posadzkę, wyłożono odpowiednią dla sal sportowych wykładzinę podłogową, zapewniającą komfortowe uprawianie sportów.

Na początku 2021 roku ruszyła realizacja kolejnego projektu, którego celem jest kontynuacja rozpoczętych prac poprzez powiększenie powierzchni sali sportowej, aby można było na niej organizować zawody na wysokim poziomie. Prace realizowane są zgodnie z projektem „Soleczniki + realizacja strategii rozwoju strefy funkcjonalnej”.

Jak podkreśla Donata Ašmankevičienė, kierownik Wydziału Inwestycji i Planowania Strategicznego Administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego, realizując dwa projekty, Samorząd Rejonu Solecznickiego dąży do kompleksowego odnowienia Szkoły Sportowej im. Antoniego Ratkiewicza i dostosowania jej do potrzeb sportowców, społeczności lokalnej i całego rejonu solecznickiego. Pomieszczenia szkoły sportowej są przekształcane w takie sposób, aby zwiększyć powierzchnię sali sportowej, urządzane są nowe trybuny i nowe pomieszczenia dla kierownictwa szkoły, trenerów i sportowców. Nie mniej ważną częścią projektu jest nowy sprzęt. Szkoła sportowa w Ejszyszkach będzie wyposażona w tablice do koszykówki, tablicę informacyjną, ściankę gimnastyczną, ławki, materace gimnastyczne i sprzęt do ćwiczeń.