Od 1 do 31 marca trwa rekrutacja do Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie na rok szkolny 2022/2023. Dyrekcja Gimnazjum serdecznie zaprasza nowych uczniów do klas 1, 5, 9, 11, a także do wszystkich innych klas gimnazjum.

Wnioski należy składać w systemie https://svietimas.vilnius.lt

Więcej informacji – na stronie gimnazjum www.syrokomla.lt

Przedstawiamy migawki z życia klas początkowych w odnowionej szkole:

