Rekordowa liczba maturzystów zatańczyła poloneza na placu Katedralnym

W tym roku poloneza zatańczyło wyjątkowo dużo uczniów – 110 par. Jest to rekord danego wydarzenia. W porównaniu, w ubiegłym roku w wydarzeniu wzięło udział 78 par.

Wcześniej polscy uczniowie wykonywali ten taniec również na Placu Ratuszowym.

W tym roku maturzyści uzyskali o wiele lepsze wyniki z egzaminów państwowych niż w ubiegłym roku. Dla przykładu, w Gimnazjum im. św, Jana Pawła II w Wilnie 8 z 77 składających maturę z litewskiego dostało się do grupy najlepszych, czyli otrzymało od 86 do 100 punktów. Jest też „setka”. 100 punktów uczniowie gimnazjum otrzymali m.in. z egzaminów z informatyki i matematyki. Ogółem w placówce liczba osób z maksymalnym wynikiem wzrosła o 17 procent w porównaniu do 2020 r.

Fot. Roman Niedźwiecki

W tym roku organizatorem wspólnego poloneza jest Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie. Uczniowie tej placówki najwięcej „setek” uzyskali z języków obcych, na nieco niższym poziomie są przedmioty ścisłe. Wysoki poziom został zachowany w egzaminie z języka polskiego. Najchętniej były wybierane egzaminy z języków obcych, matematyki czy historii.

Sylwia Aviženytė z Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie przyznaje, że ten rok był dla niej naprawdę trudny. „Mieliśmy zdalne nauczanie, więc rzeczywiście brakowało dobrego kontaktu z nauczycielami. W związku z tym niektóre przedmioty sprawiły nam dużo kłopotów. Tak naprawdę sądziłam, że w ogóle nie złożę żadnego egzaminu. Jednak udało mi się skupić, dużo się uczyłam, więc moje wyniki były dość dobre” – twierdzi maturzystka.

Abiturientka twierdzi, że czuła się jednak na wszystko przygotowana. „Nie było tak, że spodziewałam się jednego typu zadań, a otrzymałam coś zupełnie nieoczekiwanego” – oznajmiła.

Sylwia najlepiej złożyła egzamin z języka litewskiego – otrzymała 82 punkty. Planuje wstąpić na biomedycynę w Kolegium Wileńskim.

Fot. Roman Niedźwiecki

Dla Dominiki Waluk, która też ukończyła Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, dany rok również był bardzo trudny. „Nie było łatwo zmotywować siebie do pracy i wysłuchać lekcji online. Oczekiwałam, że maturę złożę o wiele gorzej niż wyniósł mój ostateczny wynik” – mówi maturzystka.

Dominika również najlepiej złożyła język litewski – uzyskała 90 punktów. Może się też pochwalić dziewiątką z języka polskiego.

Dziewczyna planuje studiować filologię na Uniwersytecie Wileńskim, jednak nie jest jeszcze pewna co do konkretnego języka.

„Mam nadzieję, że przyszłe promocje nie będą miały takich problemów w związku z niełatwą sytuacją, w jakiej się znaleźli tegoroczni maturzyści. Zdalne nauczanie i kwarantanna rzeczywiście miały zły wpływ na naukę” – podsumowuje Dominika.