Rekolekcje „Czy Pan Bóg jest dentystą?”

Rekolekcje odbędą się w klasztorze franciszkańskim w Wilnie (ul. Pranciškonų 1)

Piątek godz. 18:00-20:30, Sobota godz. 9:30-18:00, Niedziela godz. 9:30-14:00

Rekolekcje będą prowadzone w języku polskim z tłumaczeniem na język litewski.

Ofiara uczestnika– 30 Eur

tel. 8 647 32833, e-mail: [email protected]

Przy rejestracji należy podać:

Nazwę rekolekcji

Imię/nazwisko

Email/tel.

O podstawach życia duchowego

Daj mi minutę a coś Ci powiem….

W sumie to chciałbym cię zapytać, czy Pan Bóg jest dentystą? Jak to dentystą? Pan Bóg? No właśnie, może odpowiesz mi. No bo uśmierza ból, kiedy bolą dla nas zęby, ale nie, nie o to mi chodzi. Ja myślę, że Pan Bóg, może być jak dentysta, dlatego że, kiedy wszystko dzieje się dobrze w naszym życiu, to my w ogóle o nim nie pamiętamy. Tak jak ja nie pamiętam o swoim dentyście, kiedy mi nie bolą zęby, ale kiedy tylko zaczyna mnie bolec, natychmiast dzwonię do mojego dentysty, proszę go o wizytę, aby mi pomógł.

No właśnie. Tak chyba jest z Panem Bogiem i ze mną, że ja o Nim nie pamiętam, kiedy jest dobrze. Chciałbym ci opowiedzieć, o filarach życia duchowego, które polegają między innymi na tym, żeby mieć wdzięczną pamięć o Panu Bogu. Wtedy, kiedy wszystko idzie dobrze i kiedy idzie nie najlepiej po ludzku patrząc.

Rekolekcje prowadzi o. Dariusz Mazurek franciszkanin, wieloletni misjonarz w Ameryce Łacińskiej, obecnie zakonny sekretarz generalny ds. animacji misyjnej.