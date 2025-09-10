Rejon wileński zwiększa inwestycje w zarządzanie odpadami

„Po realizacji tego projektu będziemy mogli zapewnić naszym mieszkańcom więcej możliwości wygodnego i odpowiedzialnego pozbywania się odpadów wielkogabarytowych, które powstają w domach. Ułatwi to codzienne życie i pomoże nam wspólnie stworzyć czystsze, bardziej uporządkowane i przyjemniejsze środowisko. Każdy krok w kierunku odpowiedzialnego zarządzania odpadami jest ważnym wkładem w piękniejszy i zdrowszy Rejon Wileński” – powiedział mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz.

Wstępnie nowe punkty zbiórki odpadów wielkogabarytowych będą zlokalizowane w mniejszych miejscowościach Anavilis (gmina Podbrzezie), Merešlėnai (gmina Pogiry) i w Niemieżu.

Obecnie w rejonie wileńskim działają trzy punkty DGASA (w gminach Suderwa, Sużany i Szaterniki) oraz jeden punkt zbiórki odpadów zielonych we wsi Pakryžė (gmina Sużany). Zauważa się, że popularność tych punktów wśród mieszkańców rośnie z roku na rok. Tylko w 2024 roku z tych punktów skorzystało niemal 31 tysięcy mieszkańców, nie licząc osób z przedmieść, które z powodu odległości często wybierają punkty w stolicy.

„Nowe punkty zbiórki odpadów wielkogabarytowych będą zlokalizowane w bardziej dogodnych miejscach, uwzględniając potrzeby mieszkańców, którzy często porzucają odpady w miejscach nielegalnych. Jeśli zauważamy, że w niektórych lokalizacjach odpady są wyrzucane z powodu wygody, staramy się zapewnić warunki do ich zbierania w sposób zrównoważony. Nie chcemy, by w naszym regionie powstawały nielegalne wysypiska, dlatego aktywnie rozwiązujemy problem zaśmiecania. Obecnie działają trzy punkty, a samorząd organizuje bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych z domów, jednak nie wszyscy z nich korzystają – odpady często są pozostawiane w niewłaściwych miejscach, zanieczyszczając środowisko. Dlatego rozwijamy dogodną infrastrukturę, by jak najwięcej osób mogło bezpiecznie pozbywać się dużych odpadów” – powiedziała wicemer rejonu wileńskiego, dr Danuta Narbut.

Ostateczne lokalizacje nowych punktów zbiórki odpadów zostaną zatwierdzone po publicznej prezentacji dla mieszkańców, którzy będą mogli wyrazić swoje opinie. W każdej wiosce mieszkańcy zostaną zapoznani z planowaną infrastrukturą, jej przeznaczeniem i korzyściami dla społeczności. Przy wyborze lokalizacji dąży się do zapewnienia jak największej dostępności i wygody dla mieszkańców.

Opinie, uwagi i spostrzeżenia mieszkańców można przesyłać do wicemerk dr. Danuty Narbut na adres e-mail: [email protected] do 25 września.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Regionalnego nr 02-001-06-10-01(RE) „Wspieranie segregacji odpadów”. Całkowita wartość projektu to aż 2,49 miliona euro, z czego 15% (około 373 tys. euro) będzie finansowane przez Samorząd Rejonu Wileńskiego. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym z Unii Europejskiej, co pozwala samorządowi poprawić infrastrukturę zbierania odpadów bez ponoszenia dużych dodatkowych kosztów. Projekt ma zostać uruchomiony w 2026 roku, a zakończony do końca 2028 roku.

Jeśli masz pytania lub sugestie dotyczące projektu, prosimy o kontakt z głównym specjalistą w Wydziale Ochrony Środowiska Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, Tatjaną Ringelevičienė, e-mail: [email protected], tel. (0 5) 240 13 77.

W punkcie zbiórki odpadów wielkogabarytowych przyjmowane są następujące odpady:

odpady wielkogabarytowe – meble (rozmontowane),

tekstylia (niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi: olejami, farbami itp.),

sprzęt AGD,

opony samochodów osobowych, motocykli, skuterów i rowerów,

odpady nadające się do recyklingu (szkło, plastik, metal, papier i tektura),

odpady budowlane i rozbiórkowe (posegregowane odpady z remontów mieszkań i zagospodarowania działek).

Informacje o godzinach otwarcia tych punktów, przyjmowanych odpadach i innych szczegółach można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego: https://vrsa.lt/atlieku-tvarkymas/1785.