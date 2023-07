Rejon wileński zakupi 15 nowych autobusów elektrycznych

„Po otrzymaniu dofinansowania na drogi rejonu wileńskiego wyjechałoby co najmniej 15 autobusów elektrycznych. Całkowita wartość projektu wyniosłaby ok. 5 mln. euro. W rejonie wileńskim należy zwiększać inwestycje w odnawialne źródła energii, infrastrukturę przyjazną środowisku ludzi, środki transportu i inne obiekty. Wierzę, że mieszkańcy rejonu wileńskiego odczują korzyści płynące z jazdy tymi nowymi autobusami, które nie zanieczyszczają powietrza i nie powodują hałasu. Ponadto jazda nowym transportem publicznym będzie zarówno bezpieczniejsza, jak i przyjemniejsza” – mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

Do rozpatrzenia do Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego został skierowany projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Spółki Samorządowej „Zajezdnia Autobusowa Rejonu Wileńskiego” w projekcie inwestycyjnym „Odnowienie miejskiego i podmiejskiego taboru transportu publicznego, zachęcający do korzystania z pojazdów niezanieczyszczających środowiska”.

„Przyjęta uchwała umożliwiłaby Zajezdni Autobusowej Rejonu Wileńskiego wzięcie udziału w projekcie, zachęcającym do korzystania z ekologicznych pojazdów. Projekt planowany jest z uwzględnieniem polityki państwa – do 2030 r. odnowić i dysponować transportem ekologicznym. W ramach projektu planowany jest zakup nie tylko przyjaznych środowisku autobusów, dostosowanych do potrzeb osób o indywidualnych potrzebach, ale także formowanie niezbędnej infrastruktury. Dążymy do tego, aby jak najwięcej pojazdów komunikacji w zajezdni autobusowej były nowoczesne, nowej generacji, zasilane energią elektryczną” – o możliwościach i korzyściach projektu dla rejonu wileńskiego mówi wicemer samorządu Danuta Narbut.

Wicemer podkreśliła również, że Samorząd co roku przeznacza środki na odnowienie pojazdów zajezdni autobusowej rejonu.

„W roku 2022 zajezdnia autobusowa wraz z Samorządem zakupiła 20 autobusów kategorii M3 o standardzie Euro 5 i Euro 6 – 14 nowych i 6 używanych, więc ten projekt byłby kontynuacją tego, co już rozpoczęliśmy” – o inwestycjach w „Zajezdnię Autobusową Rejonu Wileńskiego” mówiła D. Narbut.

„Najbliższe plany to nie tylko nowy, wygodny dla pasażerów rejonu wileńskiego, ale także przyjazny dla środowiska i nowoczesny transport publiczny. Stale szukamy możliwości unowocześnienia pojazdów, aby były jeszcze bardziej ekonomiczne i wygodniejsze zarówno dla podróżujących, jak i kierowców” – mówi Dariusz Gasperowicz, dyrektor Zajezdni Autobusowej Rejonu Wileńskiego.

Rada jednogłośnie zatwierdziła przedstawienie uchwały tego projektu, a ponownie głosować nad tą uchwałą będzie musiała na etapie przyjmowania. Ma to nastąpić na najbliższej sesji rady.

Odnowienie taboru autobusowego rejonu wileńskiego

Według D. Gasperowicza, dyrektora Zajezdni Autobusowej Rejonu Wileńskiego, tabor jest stale odnawiany. Corocznie Samorząd przeznacza środki na zakup nowoczesnych autobusów, przystosowanych do świadczenia usług przewozów pasażerskich. W 2022 r. zakupiono 14 nowych autobusów M3 o łącznej wartości 1 145 860 euro bez VAT. Zakupiono również 6 używanych

autobusów M3 za 274 575 euro bez VAT. Obecnie zajezdnia autobusowa rejonu liczy 71 środków komunikacji, średni wiek eksploatowanych autobusów wynosi 8,1 lat.

W 2023 r. planowany jest także zakup 9 niskopodłogowych autobusów klasy M3 przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, w tym 7 nowych i 2 używanych.

SS „Zajezdnia Autobusowa Rejonu Wileńskiego” obsługuje 8 linii podmiejskich – kierunków: Niemenczyn, Podbrzezie, Rukojnie, Ciechanowiszki, Szumsk, Turgiele, Rudniki oraz trasę do Małych Ligojń. Na utworzonych marszrutach spółka obsłużyła ponad 728,76 tys. pasażerów (dane za koniec 2022 r.).