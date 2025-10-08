Rejon wileński z nowym stadionem FK „TransINVEST”

— „Nowoczesna infrastruktura sportowa jest integralna dla tworzenia atrakcyjnego środowiska do życia. Wierzymy, że stadion nie tylko przyspieszy rozwój profesjonalnej piłki w rejonie wileńskim, ale – przystosowany do meczów A lygi i rozgrywek Ligi Konferencji UEFA do fazy grupowej – stanie się istotnym punktem na piłkarskiej mapie Litwy” – podkreśla mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

Obiekt spełniający wymogi UEFA

Stadion mieści 1 500 widzów, z czego 500 miejsc znajduje się pod zadaszeniem. Na terenie obiektu powstało 150 miejsc parkingowych dla samochodów oraz 2 stanowiska dla autokarów. Boisko wyposażono w nowoczesne oświetlenie o natężeniu 800 lx oraz możliwość zastosowania systemu VAR. Zaplecze stanowi dwukondygnacyjny budynek o powierzchni ponad 600 m² z nowoczesnymi szatniami, pomieszczeniami dla trenerów i sędziów, gabinetem medycznym, salą konferencyjną, strefą dla dziennikarzy, VIP i innymi przestrzeniami administracyjnymi.

W budowę stadionu i infrastrukturę zainwestowano ponad 5 mln euro – to znaczący wkład prywatnego kapitału w rozwój sportu w rejonie wileńskim. Projekt zrealizowano z inicjatywy klubu, we współpracy z samorządem rejonu wileńskiego i lokalną społecznością.

Obiekt jest w pełni przystosowany do rozgrywania meczów A lygi oraz Ligi Konferencji UEFA do fazy grupowej.

Plany rozwoju: kolejne boiska i zadaszona strefa dla dzieci

W planach są jeszcze dwie płyty treningowe – jedna z podgrzewaną nawierzchnią sztuczną, druga z naturalną trawą – oraz zadaszona, 1 500-metrowa (m²) przestrzeń treningowa dla dzieci na okres chłodów.

— „Ten stadion to efekt wspólnej pracy klubu, akademii i partnerów. Chcemy, by był nie tylko areną sportową, lecz także miejscem wzrastania dzieci i młodzieży z rejonu wileńskiego – sprzyjającym aktywności, zdrowemu stylowi życia i świadomości w walce ze szkodliwymi nawykami. To przestrzeń wspólnoty i narodzin nowych talentów” – mówi Vidmantas Pelėda, prezydent FK „TransINVEST”.

Program otwarcia – 11 października (sobota)