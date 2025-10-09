Rejon wileński wzbogaca się o kolejne place zabaw dla dzieci

„Na początku tego roku planowaliśmy stworzyć 6 nowych placów zabaw: w gminach Niemież, Pogiry, Szaterniki, Rzesza, Rudamina i Mickuny, korzystając z funduszy budżetowych na 2025 rok. Jednak dzięki efektywnemu organizowaniu pracy, płynności działań i znalezieniu dodatkowych środków, w tym roku stworzymy jeszcze dwa nowe place zabaw – pojawią się one w gminach Bezdany i Suderwa” – powiedział mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz.

W gminie Mariampol, w wsiach Rakańce i Piktukańce, już zostały zbudowane dwa nowe place zabaw. Kolejny plac zabaw jest w trakcie budowy w Pogirach, gdzie pozostaje tylko położyć nawierzchnię. Zaktualizowane zostały także place zabaw w gminach Rzesza i Szaterniki. W niektórych miejscach deszczowa pogoda i trudne warunki gruntowe utrudniły prace, na przykład w Pogirach i Niemieżu.

Obecnie prace trwają w Galgach i Niemieżu, a wkrótce planowane jest rozpoczęcie budowy w Rudominie, Bezdanach oraz w gminie Rzesza, w miejscowości Orzełówka.

Dodatkowo, w czerwcu tego roku nowy plac zabaw powstał w gminie Awiżenie, a w ubiegłym roku w miejscowości Szumsk zbudowano plac zabaw, który w tym roku został wzbogacony o zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń.

Planuje się, że w ciągu trzech lat place zabaw, przystosowane do dzieci w różnym wieku, zostaną zbudowane we wszystkich 23 gminach rejonu wileńskiego. W tym roku na budowę placów zabaw przeznaczone zostały środki w wysokości 100 tysięcy euro z budżetu samorządu.

Place zabaw będą wyposażone w takie urządzenia jak kompleks wielofunkcyjny, zjeżdżalnia, huśtawki, sprężynowce, drabinki i inne. W trosce o bezpieczeństwo dzieci wszystkie przestrzenie zabawowe będą ogrodzone.

Od tego roku budową placów zabaw dla dzieci oraz terenów rekreacyjnych dla dorosłych zajmuje się dział Administracji Samorządu rejonu wileńskiego – Wydział Zaopatrzenia i Utrzymania, który przejął te zadania od gmin. Niemniej jednak, gminy odpowiadają za utrzymanie placów zabaw.