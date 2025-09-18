Rejon wileński wspiera studentów – ruszył nabór wniosków o stypendia

„Przyznając stypendia studentom kierunków priorytetowych, nie tylko wspieramy młodych ludzi na początku ich drogi zawodowej, ale również rozwiązujemy problem braku wykwalifikowanych specjalistów w rejonie wileńskim. Dzięki temu zapewniamy, że w naszych placówkach oświaty, opieki społecznej, kultury, sportu i zdrowia publicznego pracują kompetentni fachowcy – co nie tylko poprawia jakość usług, ale i przyczynia się do dobrobytu lokalnej społeczności” – powiedział mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz.

Wicemer Edyta Tamošiūnaitė podkreśla, że w tym roku lista kierunków priorytetowych została rozszerzona – teraz o stypendium mogą ubiegać się również studenci pielęgniarstwa ogólnego.

„Chcemy, aby osoby studiujące czuły wsparcie i z odwagą dążyły do realizacji swoich celów zawodowych, jednocześnie przyczyniając się do dobra naszej wspólnoty. Cieszymy się, że w tym roku możemy poszerzyć listę kierunków priorytetowych o pielęgniarstwo ogólne – dziedzinę, w której szczególnie czekamy na zmotywowanych i odpowiedzialnych specjalistów. Nabór wniosków już trwa – zapraszamy do skorzystania z tej możliwości” – powiedziała wicemer rejonu wileńskiego, Edyta Tamošiūnaitė.

Pierwsze stypendia Samorząd Rejonu Wileńskiego przyznał w 2022 roku. W latach 2022–2024 stypendia otrzymało 49 studentów – większość z nich kształci się (lub kształciła) na kierunkach pedagogicznych.

Podstawowe wymagania

Aby uzyskać stypendium, należy:

posiadać obywatelstwo Republiki Litewskiej,

mieć zadeklarowane miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim,

studiować na uczelni wyższej (studia licencjackie lub magisterskie) na jednym z kierunków uznanych za priorytetowe albo się przekwalifikowywać, zdobywając dodatkową specjalizację.

Kierunki priorytetowe

Studia pedagogiczne:

logopedia

pedagogika specjalna

psychologia

filologia litewska

filologia angielska

filologia polska

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie przedszkolne

matematyka

fizyka

biologia

chemia

informatyka

Zdrowie publiczne, żywienie, technologia żywności:

zdrowie publiczne

nauka o żywności i żywieniu

Praca socjalna:

praca socjalna

Nauki o zdrowiu:

pielęgniarstwo ogólne

Procedura składania wniosków

Studenci ubiegający się o stypendium powinni przesłać na adres e-mail: [email protected] następujące dokumenty:

podpisany wniosek o przyznanie stypendium (forma dowolna),

kopię zaświadczenia o zadeklarowanym miejscu zamieszkania,

list motywacyjny (z uzasadnieniem wyboru kierunku, wizją przyszłej pracy i wyrażeniem chęci podjęcia zatrudnienia w instytucjach samorządowych: edukacyjnych, społecznych, kulturalnych, sportowych, zdrowia publicznego),

zaświadczenie z uczelni potwierdzające odbywane studia.

Wysokość i warunki stypendium

Stypendium wynosi 250 euro miesięcznie i przyznawane jest decyzją rady samorządu po podpisaniu dwustronnej umowy. Finansowane jest z budżetu samorządu.

Student podpisujący umowę zobowiązuje się po zakończeniu studiów do podjęcia pracy zawodowej w jednej z instytucji wskazanych przez komisję stypendialną, należących do samorządowej sieci placówek edukacji, opieki społecznej, kultury, sportu lub zdrowia publicznego, przez: