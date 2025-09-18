Rejon wileński wspiera studentów – ruszył nabór wniosków o stypendia

„Przyznając stypendia studentom kierunków priorytetowych, nie tylko wspieramy młodych ludzi na początku ich drogi zawodowej, ale również rozwiązujemy problem braku wykwalifikowanych specjalistów w rejonie wileńskim. Dzięki temu zapewniamy, że w naszych placówkach oświaty, opieki społecznej, kultury, sportu i zdrowia publicznego pracują kompetentni fachowcy – co nie tylko poprawia jakość usług, ale i przyczynia się do dobrobytu lokalnej społeczności” – powiedział mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz.
Wicemer Edyta Tamošiūnaitė podkreśla, że w tym roku lista kierunków priorytetowych została rozszerzona – teraz o stypendium mogą ubiegać się również studenci pielęgniarstwa ogólnego.
„Chcemy, aby osoby studiujące czuły wsparcie i z odwagą dążyły do realizacji swoich celów zawodowych, jednocześnie przyczyniając się do dobra naszej wspólnoty. Cieszymy się, że w tym roku możemy poszerzyć listę kierunków priorytetowych o pielęgniarstwo ogólne – dziedzinę, w której szczególnie czekamy na zmotywowanych i odpowiedzialnych specjalistów. Nabór wniosków już trwa – zapraszamy do skorzystania z tej możliwości” – powiedziała wicemer rejonu wileńskiego, Edyta Tamošiūnaitė.
Pierwsze stypendia Samorząd Rejonu Wileńskiego przyznał w 2022 roku. W latach 2022–2024 stypendia otrzymało 49 studentów – większość z nich kształci się (lub kształciła) na kierunkach pedagogicznych.
Podstawowe wymagania
Aby uzyskać stypendium, należy:
- posiadać obywatelstwo Republiki Litewskiej,
- mieć zadeklarowane miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim,
- studiować na uczelni wyższej (studia licencjackie lub magisterskie) na jednym z kierunków uznanych za priorytetowe albo się przekwalifikowywać, zdobywając dodatkową specjalizację.
Kierunki priorytetowe
Studia pedagogiczne:
- logopedia
- pedagogika specjalna
- psychologia
- filologia litewska
- filologia angielska
- filologia polska
- edukacja wczesnoszkolna
- wychowanie przedszkolne
- matematyka
- fizyka
- biologia
- chemia
- informatyka
Zdrowie publiczne, żywienie, technologia żywności:
- zdrowie publiczne
- nauka o żywności i żywieniu
Praca socjalna:
- praca socjalna
Nauki o zdrowiu:
- pielęgniarstwo ogólne
Procedura składania wniosków
Studenci ubiegający się o stypendium powinni przesłać na adres e-mail: [email protected] następujące dokumenty:
- podpisany wniosek o przyznanie stypendium (forma dowolna),
- kopię zaświadczenia o zadeklarowanym miejscu zamieszkania,
- list motywacyjny (z uzasadnieniem wyboru kierunku, wizją przyszłej pracy i wyrażeniem chęci podjęcia zatrudnienia w instytucjach samorządowych: edukacyjnych, społecznych, kulturalnych, sportowych, zdrowia publicznego),
- zaświadczenie z uczelni potwierdzające odbywane studia.
Wysokość i warunki stypendium
Stypendium wynosi 250 euro miesięcznie i przyznawane jest decyzją rady samorządu po podpisaniu dwustronnej umowy. Finansowane jest z budżetu samorządu.
Student podpisujący umowę zobowiązuje się po zakończeniu studiów do podjęcia pracy zawodowej w jednej z instytucji wskazanych przez komisję stypendialną, należących do samorządowej sieci placówek edukacji, opieki społecznej, kultury, sportu lub zdrowia publicznego, przez:
- co najmniej 3 lata w ciągu 5 lat – jeśli stypendium było wypłacane przez 1–3 lata lub krócej,
- co najmniej 4 lata w ciągu 5 lat – jeśli stypendium było wypłacane przez 4–5 lat.