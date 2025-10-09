Rejon wileński wspiera kobiety w profilaktyce raka piersi

Przywództwo rejonu wileńskiego w profilaktyce raka piersi

1 października w Narodowym Instytucie Raka odbyło się wydarzenie poświęcone profilaktyce raka piersi „Różowy prezent dla kobiet”, w którym uczestniczyła Pierwsza Dama Litwy, Diana Nausėdienė, dyrektor Narodowego Instytutu Raka prof. Valdas Pečeliūnas, a także kierownik Wydziału Zdrowia i Sportu Administracji Samorządu rejonu wileńskiego Vykinta Šivickaitė-Aleknienė oraz dyrektor Przychodni w Niemenczynie, Rimgaudas Vincevičius.

W swoim wystąpieniu Pierwsza Dama Diana Nausėdienė podkreśliła przywództwo rejonu Wileńskiego w dziedzinie profilaktyki raka piersi. Zaznaczyła, że jest to inspirujący przykład dla całej Litwy, jak samorządy mogą aktywnie przyczynić się do ratowania życia, zapewniając dostęp do pomocy i badań diagnostycznych.

Inicjatywa transportowa

Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że samorząd nadal podejmować będzie wszelkie wysiłki, aby każda kobieta z rejonu miała możliwość wykonania badania.

„Odległe miejscowości napotykają największe trudności w zapewnieniu dostępu do badań. Samorząd aktywnie podejmuje działania, aby profilaktyka nie tylko była promowana, ale także zapewniona wczesna diagnostyka choroby dla jak największej liczby kobiet w rejonie, tak by nie musiały one wybierać pomiędzy swoim zdrowiem a innymi obowiązkami. To nie tylko kwestia transportu, ale także wkład w zdrowie naszej społeczności” – powiedział mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz.

Od ubiegłego roku w rejonie wileńskim regularnie organizowane są transporty kobiet z różnych miejscowości do Narodowego Instytutu Raka na profilaktyczne badania mammograficzne. Samorząd rejonu wileńskiego przeznaczył na tę inicjatywę 10 tysięcy euro z Programu Zdrowia Publicznego.

Inicjatywa transportowa przyniosła wymierne efekty, prowadząc do znacznego wzrostu efektywności programu wczesnej diagnostyki raka piersi w rejonie wileńskim. Od października 2024 roku do września 2025 roku przebadano ponad 800 mieszkańców rejonu wileńskiego.

Od września 2024 roku, kiedy rozszerzono zakres wiekowy dla profilaktycznych badań (od 45 do 74 lat), zwiększyła się liczba wykonanych badań: od stycznia do września 2025 roku zbadano 478 kobiet, wykrywając 3 przypadki onkologiczne. Poliklinika Nemenčinė, która przystąpiła do projektu od września, już w ciągu miesiąca przewiozła 48 kobiet na mammografię.

Transporty kobiet na badania mammograficzne do Narodowego Instytutu Raka będą kontynuowane do połowy grudnia 2025 roku, obejmując wszystkie przychodnie rejonu Wileńskiego – planuje się przebadanie kolejnych 260 kobiet.

Aktualnie transport organizowany jest trzy razy w tygodniu: Przychodnia w Niemenczynie – we wtorki, Przychodnia rejonu wileńskiego – w czwartki i piątki.

„Wczesna diagnostyka ratuje życie. Dlatego zachęcamy kobiety w wieku 45-74 lat z rejonu wileńskiego, by nie odkładały tego na później i skorzystały z możliwości bezpłatnego transportu i badań mammograficznych. Wystarczy skontaktować się z rejestracją w swojej przychodni, która zapisze Państwo na badanie i transport. W dniu badania pacjentki zostaną odebrane bezpośrednio z przychodni, przewiezione do Narodowego Instytutu Raka na mammografię, a po badaniu bezpiecznie odtransportowane z powrotem” – apeluje wicemer rejonu wileńskiego, Edyta Tamošiūnaitė.

Opublikowano grafik transportów dla pacjentów na badania mammograficzne:

9 października 2025 – Ambulatorium w Rukojniach (tel. (0-5) 235 2088), Ambulatorium w Miednikach (tel. (0-5) 259 7285), Ambulatorium w Mickunach (tel. (0-5) 238 6267), Ambulatorium w Czarnym Borze (tel. (0-5) 269 8172)

10 października 2025 – Ambulatorium w Podbrzeziu (tel. (0-5) 258 6234), Ambulatorium w Wojdatach (tel. (0-5) 235 2243)

16 października 2025 – Ambulatorium w Ławaryszkach (tel. (0-5) 249 4869), Ambulatorium w Mickunach (tel. (0-5) 238 6267), Przychodnia w Nowej Wilejce (tel. (0-5) 267 1885), Ambulatorium w Rudominie (tel. (0-5) 232 0219), Ambulatorium w Mariampolu (tel. (0-5) 254 3224)

17 października 2025 – Ambulatorium w Skojdziszkach (tel. (0-5) 235 0036), Ambulatorium w Pogirach (tel. (0-5) 260 5154)

23 października 2025 – Ambulatorium w Kowalczukach (tel. (0-5) 249 5187), Ambulatorium w Podbrzeziu (tel. (0-5) 258 6234), Ambulatorium w Czarnym Borze (tel. (0-5) 269 8172)

24 października 2025 – Ambulatorium w Pogirach (tel. (0-5) 260 5154), Ambulatorium w Rukojniach (tel. (0-5) 235 2088)

30 października 2025 – Ambulatorium w Niemieżu (tel. (0-5) 235 5421), Ambulatorium w Rudominie (tel. (0-5) 232 0219), Ambulatorium w Czarnym Borze (tel. (0-5) 269 8172)

31 października 2025 – Ambulatorium w Skojdziszkach (tel. (0-5) 235 0036), Ambulatorium w Miednikach (tel. (0-5) 259 7285)

6 listopada 2025 – Ambulatorium w Mejszagole (tel. (0-5) 249 4370), Ambulatorium w Suderwie (tel. (0-5) 249 0263)

13 listopada 2025 – Ambulatorium w Wojdatach (tel. (0-5) 235 2243), Ambulatorium w Pogirach (tel. (0-5) 260 5154)

20 listopada 2025 – Ambulatorium w Mariampolu (tel. (0-5) 254 3224)

27 listopada 2025 – Ambulatorium w Podbrzeziu (tel. (0-5) 258 6234)

4 grudnia 2025 – Ambulatorium w Rudominie (tel. (0-5) 232 0219)

11 grudnia 2025 – Ambulatorium w Skojdziszkach (tel. (0-5) 235 0036)

18 grudnia 2025 – Ambulatorium w Czarnym Borze (tel. (0-5) 269 8172)

Co roku w Litwie diagnozowanych jest około 1700 nowych przypadków raka piersi, a około 500 kobiet umiera z powodu tej choroby. Specjaliści Narodowego Instytutu Raka podkreślają, że aż 90% pacjentek, które zachorowały na raka piersi, wyzdrowieje, jeśli choroba zostanie wykryta we wczesnym stadium.