Rejon wileński: trzy nowe punkty zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz podkreślił, że decyzja ma wymiar praktyczny i środowiskowy:



– „Po zrealizowaniu tego projektu nasi mieszkańcy będą mogli w bardziej wygodny i odpowiedzialny sposób pozbywać się domowych odpadów wielkogabarytowych. To nie tylko ułatwi im codzienne życie, ale też pomoże nam wspólnie tworzyć czystsze, bardziej uporządkowane i przytulne środowisko. Każdy krok w kierunku odpowiedzialnego gospodarowania odpadami to ważny wkład w piękniejszy i zdrowszy rejon wileński.”

Gdzie powstaną nowe punkty

Nowe lokalizacje zaplanowano w miejscowościach: Anowil (gmina Podbrzezie), Mereszlany (gmina Pogiry) i Niemież (gmina Niemież).

Co działa dziś

Obecnie funkcjonują trzy punkty DGASA – w gminach Suderwa, Sużany i Szaterniki – oraz punkt zbiórki odpadów zielonych we wsi Podkrzyż (gmina Sużany). Z roku na rok rośnie ich popularność: w 2024 r. odwiedziło je blisko 31 tys. osób (nie licząc mieszkańców miejscowości podmiejskich, którzy ze względu na bliskość korzystają z punktów w Wilnie).

Wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego dr Danuta Narbut zaznaczyła, że nowe punkty są planowane tam, gdzie są najbardziej potrzebne:



– „Nowe punkty zbiórki odpadów wielkogabarytowych będą zlokalizowane w strategicznie bardziej dogodnych miejscach, uwzględniając potrzeby mieszkańców, gdzie najczęściej nielegalnie porzucane są odpady. (…) Choć obecnie działają trzy punkty i samorząd oferuje bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych z domów, wciąż wiele osób wyrzuca śmieci w niewłaściwych miejscach. Dlatego rozwijamy łatwo dostępną infrastrukturę, by jak najwięcej mieszkańców mogło bezpiecznie pozbywać się dużych odpadów.”

Konsultacje społeczne i terminy

Ostateczne lokalizacje zostaną zatwierdzone po publicznych prezentacjach i zebraniu opinii mieszkańców. W każdej miejscowości samorząd przedstawi planowaną infrastrukturę, jej przeznaczenie i korzyści. Uwagi i propozycje można przesyłać do 25 września br. na adres wicemera: [email protected].

W sprawach projektu kontakt: Tatjana Ringelevičienė, starszy specjalista Wydziału Ochrony Środowiska Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, e-mail: [email protected], tel. (0 5) 240 13 77.

Finansowanie i harmonogram

Inwestycja jest realizowana w ramach Regionalnego środka postępu nr 02-001-06-10-01(RE) „Promowanie selektywnej zbiórki odpadów”. Wartość projektu wynosi do 2,49 mln euro, z czego 15% (ok. 373 tys. euro) sfinansuje Samorząd Rejonu Wileńskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Start: 2026 r., zakończenie: do końca 2028 r.

Jakie odpady przyjmują punkty DGASA

Odpady wielkogabarytowe – m.in. zdemontowane meble

Wyroby tekstylne (niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, np. olejami, farbami)

Sprzęt AGD

Opony samochodów osobowych, motocykli, motorowerów i rowerów

Odpady nadające się do recyklingu (szkło, plastik, metal, papier, karton)

Odpady budowlane i rozbiórkowe (posortowane odpady z remontów mieszkań i porządkowania posesji)

Limity bezpłatnie przyjmowanych odpadów oraz cenniki odpadów przyjmowanych odpłatnie są dostępne na stronie samorządu (sekcja „Gospodarowanie odpadami”).

Godziny pracy punktów, wykaz przyjmowanych frakcji i szczegóły: vrsa.lt/atlieku-tvarkymas/1785