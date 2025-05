Rejon wileński: sytuacja z wywozem odpadów pozostaje skomplikowana

Mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz, podkreśla, że kluczowe jest nie tylko zbieranie odpadów, ale także rozsądne rozwiązanie w organizowaniu tymczasowego systemu gospodarki odpadami – ich transportu, przechowywania i odpowiedniego przetwarzania.

Mer rejonu zaznaczył także, że rozumie obawy i niezadowolenie mera rejonu elektreńskiego z powodu intensywnego transportu odpadów do ich regionalnego wysypiska, co powoduje duże natężenie ruchu transportowego i niedogodności dla mieszkańców.

Szacuje się, e w rejonie wileńskim nie odebrano około 170 ton odpadów zmieszanych. Po dzisiejszej intensywnej pracy opóźnienie względem standardowego harmonogramu wynosi około półtorej dnia.

„Dopóki szukamy optymalnych rozwiązań dotyczących gospodarki odpadami niesortowanymi, teraz bardzo ważne jest, aby każdy z nas starannie sortował odpady wytwarzane w gospodarstwie domowym. Odpady prawidłowo posortowane są skutecznie kierowane do recyklingu lub odpowiedniego przetwarzania, a głównym wyzwaniem w tej chwili są odpady zmieszane. Szczerze zachęcamy mieszkańców do odpowiedzialnego postępowania i niewyrzucania niedozwolonych przedmiotów do kontenerów na odpady komunalne. Funkcjonariusze porządkowi będą czuwać i monitorować sytuację, aby przestrzegane były ustalone zasady” – powiedział Vytautas Vansavičius, dyrektor Administracji Samorządu rejonu wileńskiego.