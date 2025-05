Rejon wileński rozszerza współpracę w zakresie usług edukacyjnych

8 maja, w samorządzie rejonu wileńskiego odbyło się spotkanie dyrektorów administracyjnych samorządów należących do funkcjonalnej strefy regionu wileńskiego – rejonów: solecznickiego, szyrwinckiego, święciańskiego, uciańskiego, wileńskiego oraz miasta Elektreny. Samorząd rejonu szyrwinckiego reprezentowała zastępczyni dyrektora administracji. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele wydziałów inwestycji. Najwięcej uwagi poświęcono stworzeniu wspólnej platformy IT do rozwoju usług edukacyjnych.