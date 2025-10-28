Znad Wilii

Rejon wileński ogłasza stan wyjątkowy z powodu afrykańskiego pomoru świń

W związku z wykryciem wybuchu afrykańskiego pomoru świń w kompleksie hodowlanym firmy „Cestos maistas” we wsi Poškaičiai w rejonie wileńskim, ogłoszono stan wyjątkowy w gminie Niemenczyn. Decyzja zapadła po otrzymaniu informacji z Państwowej Służby Weterynaryjnej i w wyniku protokołu lokalnego centrum operacji kryzysowych. W kompleksie hodowlanym, w którym utrzymywanych jest około 19 tysięcy świń, zaobserwowano gwałtowny wzrost liczby padłych zwierząt, co skłoniło władze do podjęcia natychmiastowych działań.

fot. pexels.com

„Decyzja została podjęta na podstawie dzisiejszego raportu Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (VMVT) oraz protokołu z dnia 28 października z Centrum Operacji Kryzysowych Samorządu Rejonu Wileńskiego” – powiedział mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz.

Wcześniej we wtorek Państwowa Inspekcja Weterynaryjna poinformowała, że wybuch afrykańskiego pomoru świń został wykryty w kompleksie hodowlanym „Cestos maistas”, który mieści około 19 tysięcy świń. Gospodarstwo zostanie zlikwidowane.

Inspekcja poinformowała, że w ciągu ostatnich dwóch dni w kompleksie zaobserwowano gwałtowny wzrost liczby padłych świń – w jeden dzień padło 25, a kolejnego dnia kolejne dwie. Po podejrzeniu choroby pobrano próbki do badań.

Po potwierdzeniu wirusa, na terenie gospodarstwa przeprowadzana jest dezynfekcja, niszczenie padłych zwierząt, pasz i ściółki. Wokół zakażonego gospodarstwa wyznaczone zostały strefy ochronne i nadzoru, w których wprowadzone zostały dodatkowe ograniczenia.

