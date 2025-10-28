Rejon wileński ogłasza stan wyjątkowy z powodu afrykańskiego pomoru świń

„Decyzja została podjęta na podstawie dzisiejszego raportu Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (VMVT) oraz protokołu z dnia 28 października z Centrum Operacji Kryzysowych Samorządu Rejonu Wileńskiego” – powiedział mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz.

Wcześniej we wtorek Państwowa Inspekcja Weterynaryjna poinformowała, że wybuch afrykańskiego pomoru świń został wykryty w kompleksie hodowlanym „Cestos maistas”, który mieści około 19 tysięcy świń. Gospodarstwo zostanie zlikwidowane.

Inspekcja poinformowała, że w ciągu ostatnich dwóch dni w kompleksie zaobserwowano gwałtowny wzrost liczby padłych świń – w jeden dzień padło 25, a kolejnego dnia kolejne dwie. Po podejrzeniu choroby pobrano próbki do badań.

Po potwierdzeniu wirusa, na terenie gospodarstwa przeprowadzana jest dezynfekcja, niszczenie padłych zwierząt, pasz i ściółki. Wokół zakażonego gospodarstwa wyznaczone zostały strefy ochronne i nadzoru, w których wprowadzone zostały dodatkowe ograniczenia.