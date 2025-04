Rejon wileński ogłasza stan nadzwyczajny

Jak poinformował Departament Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa (PAGD), pożar został ugaszony 28 kwietnia o godzinie 13:44. Jednak ze względu na poniesione straty i tymczasowe zamknięcie zakładu, firma obecnie nie może przyjmować i przetwarzać niesegregowanych odpadów.

„Stan nadzwyczajny ogłaszamy, ponieważ musimy szybko zareagować i zdecydować, gdzie będą trafiać zmieszane odpady komunalne, aby zapewnić ciągłość świadczenia usług gospodarki odpadami w rejonie wileńskim. W poniedziałek komunalne spółki rejonu wileńskiego odbierały odpady normalnie, jednak musimy niezwłocznie podjąć decyzję, gdzie dalej będą kierowane te odpady do zagospodarowania” – powiedział mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz.

Dziś członkowie Centrum Zarządzania Kryzysowego samorządu rejonu wileńskiego odbyli posiedzenie, podczas którego omawiano możliwe rozwiązania. Trwa aktywna współpraca z UAB „VAATC” w zakresie odbioru i wywozu odpadów. Rozważana jest możliwość przekierowania odpadów do zakładów przetwarzania w innych miastach.

„Po przeanalizowaniu informacji otrzymanych od komunalnych spółek rejonu wileńskiego i zidentyfikowaniu problemów z gospodarowaniem odpadami po pożarze w zakładzie sortowania, zdecydowano o rekomendacji ogłoszenia stanu nadzwyczajnego merowi. Naszym głównym celem jest zapewnienie ciągłości świadczenia podstawowych usług – tak, aby proces gospodarki odpadami w rejonie nie został przerwany” – powiedział dyrektor Administracji Samorządu rejonu wileńskiego, Vytautas Vansavičius.

W rejonie wileńskim codziennie zbiera się około 120 ton niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych. W związku z zaistniałą sytuacją nadzwyczajną, bardzo ważne jest, aby każdy mieszkaniec przyczynił się do optymalizacji gospodarowania odpadami. Jeśli to możliwe, prosi się wszystkich o jak najdokładniejsze sortowanie odpadów, co zmniejszy ogólne obciążenie systemu oraz negatywny wpływ na środowisko. Osoby, które nie posiadają własnych pojemników do segregacji, mogą korzystać z ogólnodostępnych kontenerów.

Samorząd monitoruje sytuację i w razie potrzeby podejmie działania, aby mieszkańcy i firmy odczuli jak najmniej niedogodności. Niemniej jednak, z powodu zamknięcia zakładu sortowania odpadów w regionie wileńskim i zmian logistycznych, mogą wystąpić tymczasowe zakłócenia w świadczeniu usług.

Mieszkańcy proszeni są o śledzenie oficjalnych informacji, a w razie pytań dotyczących odbioru odpadów – o kontakt z odpowiednią komunalną spółką działającą na ich terenie.