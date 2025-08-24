Rejon wileński nagrodził najlepszych uczniów i maturzystów

Władze rejonu wileńskiego, w swoich przemówieniach złożyli serdeczne gratulacje młodym laureatom:

„Za każdą piątką czy setką kryje się wyjątkowa historia — ciężka praca, nieprzespane noce, wysiłek, a czasem łzy i uśmiech. Wasze sukcesy to nie tylko osobiste zwycięstwa, lecz również powód do dumy dla całego rejonu wileńskiego. Życzę powodzenia na studiach i liczę, że kiedyś tu wrócicie, by razem budować silniejszy i piękniejszy region. Tym, którzy wkrótce powrócą do szkół, życzę kreatywności, odwagi i nieustannego pragnienia wiedzy” — powiedział mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz.

Mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz, fot. zw.lt/Mariusz Pyż

Z kolei wicemer rej. wileńskiego, Edyta Tamošiūnaitė podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do akademickich osiągnięć:

„Dziś symbolicznie zamykamy kartę roku szkolnego 2024–2025. Widzimy, ilu mamy zdolnych uczniów i oddanych nauczycieli, którzy dzielą się wiedzą, wartościami, odpowiedzialnością i dyscypliną. Dziękuję wszystkim rodzicom — obecnych i przyszłych — za wiarę w swoje dzieci. Wierzę, że za kilka lat ci młodzi ludzie staną się wybitnymi lekarzami, nauczycielami czy politykami — tymi, od których będzie zależeć nasza wspólna przyszłość” – powiedziała wicemer rejonu wileńskiego, Edyta Tamošiūnaitė.

Wicemer rejonu wileńskiego, Edyta Tamošiūnaitė, fot. zw.lt/Mariusz Pyż

Nagradzani uczniowie i nauczyciele

W tym roku liczba wyróżnionych jest imponująca. 98 uczniów klas 5–10 i klasy I–IV gimnazjum otrzymało premię w wysokości 500 euro za wyjątkowe wyniki w nauce. Najwięcej uhonorowanych pochodzi z następujących szkół:

Gimnazjum „Giedymina” w Niemenczynie – 18 uczniów

Gimnazjum w Pogirach– 14 uczniów

Gimnazjum „Ryto” w Rudominie – 9 uczniów

Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie – 8 uczniów

Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie – 8 uczniów

Za doskonałe wyniki na egzaminach maturalnych (100 punktów) przyznano 250 euro za każdy „setnik” — przypadłości uczniom:

5 uczniów zdobyło po trzy „setniki”

5 uczniów po dwa „setniki”

Razem — 73 „setniki”

Najczęściej najwyższe noty osiągnięto z języka angielskiego, historii, matematyki i informatyki. Najwięcej „setników” zdobyły:

Gimnazjum w Rzeszy (16)

Gimnazjum „Ryto” w Rudominie (10)

Gimnazjum „Giedymina” w Niemenczynie (6)

Nauczyciele wyróżnieni zostali symbolicznymi upominkami za pedagogiczne przywództwo, inicjatywę i wkład w edukację.

Oprawa artystyczna i dalsze podziękowania

Uroczystość uświetniły występy muzyczne młodych artystów — Karoliny Lyndo i Darvina Tamulyna. Po oficjalnej części uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek.

To już drugi rok, w którym samorząd rejonu wileńskiego przyznaje stypendia za osiągnięcia naukowe. W ubiegłym roku nagrodzono 66 uczniów i 39 maturzystów, którzy osiągnęli na egzaminach maturalnych maksymalne wyniki.