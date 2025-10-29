Rejon wileński kontynuuje asfaltowanie dróg

Według mera rejonu wileńskiego, Roberta Duchniewicza, inwestycje w infrastrukturę drogową są jednym z kluczowych kierunków rozwoju regionu.

„Krok po kroku asfaltujemy kolejne ulice rejonu wileńskiego. Czeka nas jeszcze dużo pracy. Oczywiście, zawsze chcielibyśmy mieć więcej środków, ale krok po kroku idziemy naprzód. Te prace to inwestycja w bardziej komfortowe i bezpieczne życie w naszym rejonie. Poprawiamy infrastrukturę komunikacyjną, wzmacniamy połączenia między miejscowościami i drogami krajowymi, by podróże były bezpieczniejsze, a codzienne życie wygodniejsze dla wszystkich mieszkańców” – powiedział mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz.

Obecnie prace asfaltowe są realizowane w różnych gminach rejonu wileńskiego. Część projektów została już zakończona, inne są w trakcie realizacji.

W gminie Bujwidze zakończono asfaltowanie drogi Koniuchy-Weselucha. Przygotowany został projekt nawierzchni asfaltobetonowej na ulicach P. Stabrovskio w miejscowości Punżany oraz Starych Pilwiszek w Pilwiszkach. Nowa nawierzchnia poprawi komunikację i dojazd do obszarów mieszkalnych.

W gminie Suderwa zakończono kapitalny remont odcinka ulicy Kaštonų od ulicy Bubų do ulicy Saulėtos (w miejscowości Rastinėnai). Prace będą realizowane etapami. Zgodnie z projektem, przewiduje się poszerzenie ulicy Kaštonų, położenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz montaż oświetlenia na tej ulicy.

W gminie Mickuny trwa asfaltowanie odcinka ulicy Vilniaus, którą codziennie porusza wielu mieszkańców.

W gminie Rudamino prowadzona jest modernizacja odcinka ulicy Mokyklos w pobliżu katolickiego cmentarza. Prace mają zapewnić bezpieczniejszy dojazd do cmentarza i okolicznych terenów mieszkalnych.

W gminie Niemież kontynuowane są prace asfaltowe na ulicy Medaus w miejscowości Pakalniszki. Nawierzchnia w tym miejscu była w bardzo złym stanie, dlatego nowy asfalt poprawi komunikację mieszkańców.

W gminie Rukojnie zakończono asfaltowanie ulicy Jukšėnai, która łączy miejscowości Svironių, Kūlių i Jukšėnai oraz prowadzi w kierunku cmentarza w Jukšėnai. Nowa nawierzchnia poprawi komunikację i bezpieczeństwo ruchu.

W gminie Zujuny realizowane są kilka projektów: asfaltowanie ulicy Koplyčninkų, modernizacja ulicy Upės w granicach miejscowości Gudelach oraz rozpoczęcie asfaltowania ulicy Kankorėžių w miejscowości Saldenė. Dodatkowo realizowane są prace na ulicy Paplūdimio w miejscowości Salotė i Tvenkinių w Bujwidziszkach. Projekty te poprawią komunikację w szybko rozwijających się podmiejskich miejscowościach.

Samorząd rejonu wileńskiego konsekwentnie kontynuuje inwestycje w rozwój infrastruktury drogowej, mając na celu zapewnienie wygodnego i bezpiecznego transportu dla wszystkich mieszkańców rejonu.