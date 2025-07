Rejon wileński inwestuje w nowe punkty zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Samorząd rejonu wileńskiego planuje utworzenie trzech nowych punktów zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli łatwiejszy dostęp do miejsc, gdzie mogą bezpiecznie i wygodnie pozbyć się dużych odpadów domowych, co przyczyni się do ograniczenia nielegalnego porzucania śmieci i poprawy czystości w regionie.