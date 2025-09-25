Rejon solecznicki: wsparcie dla pierwszego mieszkania młodych rodzin

Kto może otrzymać wsparcie
Prawo do pomocy samorządowej przysługuje młodym rodzinom, których każdy członek ma zadeklarowane miejsce zamieszkania w samorządzie rejonu solecznickiego lub jest ujęty w ewidencji osób bez deklaracji, zgodnie z ustawą o deklarowaniu miejsca zamieszkania, i które łącznie spełniają warunki:
- nabyły pierwszy dom/mieszkanie z wykorzystaniem państwowej zachęty i zwracają się do administracji samorządu o wsparcie,
- nie korzystały wcześniej z pomocy samorządowej dla młodych rodzin ani z pomocy na nabycie lub wynajem mieszkania na podstawie odrębnej ustawy,
- w dniu złożenia wniosku spełniają definicję „młodej rodziny”.
Młoda rodzina – to małżonkowie lub partnerzy zarejestrowani, gdzie każda osoba ma mniej niż 36 lat, a także samotny rodzic/opiekun (kurator) przed 36. rokiem życia, wychowujący jedno lub więcej dzieci (w tym z ustanowioną stałą opieką/kuratelą).
Wysokość wsparcia
7,5 proc. kwoty kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup pierwszego domu/mieszkania.
Jak złożyć wniosek – dokumenty i tryb
Należy złożyć wniosek (w formie dowolnej) oraz – jeśli nie ma ich w rejestrach państwowych, systemach informacyjnych lub nie mogą zostać pozyskane przez administrację – dołączyć:
- zaświadczenie o deklarowanym miejscu zamieszkania,
- umowę kredytu mieszkaniowego,
- dokumenty potwierdzające nabycie domu/mieszkania,
- w razie potrzeby inne dokumenty potwierdzające prawo do wsparcia.
Sposoby złożenia: osobiście w Administracji Samorządu, pocztą, kurierem, przez pełnomocnika (z notarialnym pełnomocnictwem) lub e-mailem.
W przypadku wysyłki e-mailem wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Za datę złożenia uznaje się dzień i godzinę rejestracji wniosku (i ewentualnych załączników) w administracji.
Gdzie złożyć
- Adres pocztowy: Vilniaus g. 49, Šalčininkai, LT-17116
- E-mail do korespondencji: [email protected]
Kontakt w sprawie programu
Wydział Zarządzania Mieniem Administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego:
tel. (0 380) 30 196, e-mail: [email protected]
tel. (0 380) 20 221, e-mail: [email protected]