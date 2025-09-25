Rejon solecznicki: wsparcie dla pierwszego mieszkania młodych rodzin

Kto może otrzymać wsparcie

Prawo do pomocy samorządowej przysługuje młodym rodzinom, których każdy członek ma zadeklarowane miejsce zamieszkania w samorządzie rejonu solecznickiego lub jest ujęty w ewidencji osób bez deklaracji, zgodnie z ustawą o deklarowaniu miejsca zamieszkania, i które łącznie spełniają warunki:

nabyły pierwszy dom/mieszkanie z wykorzystaniem państwowej zachęty i zwracają się do administracji samorządu o wsparcie,

nie korzystały wcześniej z pomocy samorządowej dla młodych rodzin ani z pomocy na nabycie lub wynajem mieszkania na podstawie odrębnej ustawy,

w dniu złożenia wniosku spełniają definicję „młodej rodziny”.

Młoda rodzina – to małżonkowie lub partnerzy zarejestrowani, gdzie każda osoba ma mniej niż 36 lat, a także samotny rodzic/opiekun (kurator) przed 36. rokiem życia, wychowujący jedno lub więcej dzieci (w tym z ustanowioną stałą opieką/kuratelą).

Wysokość wsparcia

7,5 proc. kwoty kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup pierwszego domu/mieszkania.

Jak złożyć wniosek – dokumenty i tryb

Należy złożyć wniosek (w formie dowolnej) oraz – jeśli nie ma ich w rejestrach państwowych, systemach informacyjnych lub nie mogą zostać pozyskane przez administrację – dołączyć:

zaświadczenie o deklarowanym miejscu zamieszkania,

umowę kredytu mieszkaniowego,

dokumenty potwierdzające nabycie domu/mieszkania,

w razie potrzeby inne dokumenty potwierdzające prawo do wsparcia.

Sposoby złożenia: osobiście w Administracji Samorządu, pocztą, kurierem, przez pełnomocnika (z notarialnym pełnomocnictwem) lub e-mailem.

W przypadku wysyłki e-mailem wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Za datę złożenia uznaje się dzień i godzinę rejestracji wniosku (i ewentualnych załączników) w administracji.

Gdzie złożyć

Adres pocztowy: Vilniaus g. 49, Šalčininkai, LT-17116

E-mail do korespondencji: [email protected]

Kontakt w sprawie programu

Wydział Zarządzania Mieniem Administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego:

tel. (0 380) 30 196, e-mail: [email protected]

tel. (0 380) 20 221, e-mail: [email protected]