Rejon solecznicki: gdzie za darmo oddać stare opony?

Mimo możliwości pożegnania się ze zużytymi oponami w cywilizowany sposób, często wyrzucane są one do lasów czy zostawiane przy kontenerach na śmieci. Należy jednak pamiętać, że grozi za to kara: upomnienie lub grzywna w wysokości do 600 euro za opony pozostawione przy kontenerach oraz od 550 do 1500 euro za opony wyrzucone na przyrodzie.

W rejonie solecznickim istnieją 3 miejsca, gdzie można bezpłatnie oddać zużyte opony: w Solecznikach, Jaszunach i Ejszyszkach.

Gdzie?

Soleczniki, ul. Vilniaus 3G, tel. 8 615 81 783 (II i IV – godz. 10.00-19.00, III i V – godz. 8.00-17.00, VI – godz. 9.00-15.30 przerwa: godz. 12.00-12.30)

Jaszuny, ul. Turgaus 21, tel. 8 614 34 062 (II i IV – godz. 10.00-19.00, III i V – godz. 8.00-17.00, VI – godz. 9.00-15.30 przerwa: godz. 12.00-12.30)

Ejszyszki, ul. Malūno 20, tel. 8 698 02 836 (II i IV – godz. 10.00-19.00, III i V – godz. 8.00-17.00, VI – godz. 9.00-15.30 przerwa: godz. 12.00 – 12.30)

W ciągu roku każdy może nieodpłatnie oddać 4 zużyte opony.