Rej. wileński: zgłoś pomysł, dotyczący projektów budżetu partycypacyjnego

„Budżet partycypacyjny – to wielka szansa dla mieszkańców rejonu wileńskiego na włączenie się w rozwój swojego miejsca zamieszkania. Projekty i pomysły zgłaszane przez mieszkańców mogą być świetną szansą na poprawę infrastruktury rejonu, wzbogacenie życia kulturalnego i sportowego czy podniesienie jakości środowiska życia. Budżet partycypacyjny to świetne narzędzie do przekształcenia pomysłu na realne zmiany w miejscu zamieszkania” – o możliwościach budżetu partycypacyjnego mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

Po raz pierwszy Samorząd przeznaczył 100 tys. euro na realizację środków budżetu partycypacyjnego w rejonie wileńskim, z czego w tym roku ok. 15 tys. euro będzie przekazane szkołom zgodnie z odrębnym rozporządzeniem, tj. w ramach budżetu partycypacyjnego uczniów.

Planuje się, że z propozycji zgłaszanych przez mieszkańców zostanie zrealizowany jeden pomysł z każdej grupy, który uzyskał największe poparcie: o małej objętości (nie przekraczający 10 000 euro), średniej (od 10 000 do 50 000 euro) i dużej (od 50 000 euro do 100 000 euro). Interwały szacunkowe pomysłu na projekty są wskazane łącznie ze wszystkimi podatkami. Jeżeli jednak pozwolą na to środki, realizowany będzie więcej niż jeden projekt z każdej kategorii.

Propozycje pomysłu na projekty mogą zgłaszać pełnoletnie osoby mieszkające na terenie samorządu. Na etapie zgłaszania pomysłu nie jest wymagana deklaracja miejsca zamieszkania, a tymczasem możliwość głosowania będą miały wyłącznie osoby, które zadeklarowały miejsce zamieszkania na terenie rejonu wileńskiego.

Zgłaszane pomysły muszą mieć na celu poprawę środowiska życia poprzez renowację lub tworzenie przestrzeni publicznych w swojej społeczności.

Formularz zgłoszenia pomysłu na projekt musi zawierać następujące informacje:

kategoria pomysłu na projekt (projekt mały, średni lub duży);

nazwa pomysłu na projekt;

informacje o wnioskodawcy (imię i nazwisko, informacje kontaktowe);

miejsce realizacji pomysłu na projekt jest wybierane ze wskazanej przez gminy listy przestrzeni publicznych wybranych do budżetu partycypacyjnego (listę według gmin znajdziesz tutaj);

opis idei projektu (krótki opis, w którym wskazany problem do rozwiązania przez projekt, cel projektu, oczekiwane wyniki i wynikające z nich korzyści dla mieszkańców samorządu);

wstępny kosztorys pomysłu na projekt;

inne dokumenty.

Ważne! Ta sama propozycja pomysłu na projekt jest składana 1 raz w bieżącym roku i może brać udział tylko w jednej z kategorii pomysłów na projekt mały, średni lub duży. Kategoria pomysłu na projekt jest wybierana na podstawie wielkości przesłanego kosztorysu pomysłu na projekt.



Niezbędne wymagania dotyczące propozycji pomysłu na projekt

pomysł projektu musi być realizowany w przestrzeni publicznej znajdującej się na terenie samorządu, na państwowych lub samorządowych działkach ogólnego użytkowania, przeznaczonych na potrzeby publiczne;

pomysł na projekt musi mieć charakter niekomercyjny, mający na celu poprawę warunków życia w infrastrukturze publicznej (z wyjątkiem montażu, rekonstrukcji i remontu oświetlenia ulicznego/drogowego, montażu, przebudowy i naprawy ulic/drogi, chodników, ścieżek dla pieszych i rowerowych);

rozwiązania koncepcji projektu nie mogą stać w sprzeczności z obowiązującymi na tym terenie dokumentami planowania przestrzennego, już zatwierdzonymi dla innych rozwiązań projektów samorządu, nie mogą zakłócać istniejących sieci inżynieryjnych i funkcjonowania systemów komunikacyjnych.

Ważne! Pomysł na projekt nie może zostać zgłoszony do tej samej przestrzeni publicznej samorządu, w której w bieżącym roku realizowany jest już pomysł wielkoskalowego projektu budżetu partycypacyjnego.



Zgłaszanie pomysłów na projekty

Pomysły na projekty można zgłaszać do 6 czerwca 2024 r. (włącznie).

Wypełniony formularz i wszystkie inne niezbędne dokumenty można przesłać e-mailem [email protected] lub w recepcji administracji Samorządu, ul. Rinktinės. 50, w Wilnie.

Zgłaszając pomysł wraz z dokumentami do administracji Samorządu, należy wypełnić komputerowo formularz zgłoszenia pomysłu na projekt, należycie go podpisać i wydrukować, złożyć w zapieczętowanej kopercie (na której należy wskazać: Dla konkursu pomysłów na projekty wg. środków budżetu partycypacyjnego, imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, numer telefonu).

Dane osobowe, podane we wniosku dotyczącym pomysłu projektu, zostaną wykorzystane w celu sprawdzenia, czy wnioskodawca mieszka na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego. Wnioskodawca ma prawo wycofać propozycję pomysłu na projekt w dowolnym momencie przed rozpoczęciem ogłoszenia publicznej procedury wyboru.



Ocenianie pomysłów na projekty

Po złożeniu pomysłu na projekt propozycje pomysłów zostaną ocenione w trzech etapach. Podczas oceny zgodności administracyjnej sprawdzane będzie, czy propozycja pomysłu na projekt wraz z załączonymi do niego dokumentami została złożona w wyznaczonym terminie lub czy dostarczono wszystkie niezbędne dane. Następnie nastąpi selekcja propozycji pomysłów na projekty, podczas której zostanie ocenione, czy pomysły na projekty zostaną wdrożone na właściwym terytorium, czy przedstawione uzasadnienie kosztów jest realne, czy rezultaty stworzone przez pomysł na projekt nie zostaną wykorzystane w celach komercyjnych itp.

Wybrane projekty spełniające wymogi określone w opisie procedury realizacji działania budżetu partycypacyjnego Samorządu Rejonu Wileńskiego zostaną zaprezentowane społeczeństwu i zostanie ogłoszone głosowanie.



Głosowanie

Na pomysły, które się spodobały, będą mogły głosować osoby nie młodsze niż 18 lat i które zadeklarowały miejsce zamieszkania na terenie rejonu wleńskiego. Głosowanie odbywać się będzie drogą elektroniczną (identyfikacja nastąpi poprzez elektroniczną bramkę rządową) i fizyczną (poprzez wypełnienie papierowego formularza do głosowania).

Głosowanie odbędzie się w terminie 20 dni roboczych (włącznie) od opublikowania listy pomysłów na projekty.

Osoba głosująca będzie musiała wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane te nie są podawane do wiadomości publicznej i służą identyfikacji osoby głosującej, sprawdzeniu jej deklarowanego miejsca zamieszkania oraz liczby oddanych głosów.

Jeden mieszkaniec ma prawo oddać głos na nie więcej niż na 3 pomysły na projekty, oddając po jednym głosie w każdej kategorii pomysłów na projekty. W przypadku oddania głosu zarówno drogą elektroniczną, jak i wypełnienia karty do głosowania, ważny będzie wyłącznie głos elektroniczny.

Po wypełnieniu kilku kart do głosowania, ważne jest ostatnie głosowanie, zgodnie z datą wpisaną na karcie do głosowania.



Powstały pytania? Prosimy się zwracać

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące procesu zgłaszania propozycji, prosimy o kontakt z następującymi osobami kontaktowymi:

– Ernest Stelmach, e-mail: [email protected], tel. +370 679 24 215.

– Władysław Bortkiewicz, e-mail: [email protected], tel. +370 5 275 1530.

Więcej informacji na temat budżetu partycypacyjnego samorządu i obowiązującej procedury znajdziecie tutaj.