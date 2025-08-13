Rej. wileński chce przywrócić publiczny dostęp do jeziora Širvys

Jak podkreśla dyrektor administracji samorządu rejonu wileńskiego, Vytautas Vansavičius, analizując prośbę mieszkańców dotyczącą zaniedbanego brzegu jeziora, samorząd zauważył wiele nieprawidłowości związanych z legalnością prywatyzacji tej działki, która miała miejsce wiele lat temu.

„Rozumiemy zaniepokojenie lokalnej społeczności z powodu zaniedbanej plaży i nadzieje na przywrócenie porządku wokół jeziora Širvys. Ustaliliśmy jednak, że problem sięga głębiej – chodzi o wątpliwą prywatyzację działki sprzed 25 lat. Ponieważ samorząd nie ma uprawnień do rozwiązania tej sprawy, zwróciliśmy się do prokuratury z prośbą o zbadanie wszystkich okoliczności i podjęcie działań w obronie interesu publicznego, by zarówno mieszkańcy, jak i turyści mogli swobodnie korzystać z jeziora” – powiedział dyrektor Administracji Samorządu rejonu wileńskiego, Vytautas Vansavičius.

Po szczegółowej analizie sytuacji samorząd ustalił, że źródło problemu sięga roku 2000, kiedy to działka położona nad brzegiem jeziora (ul. Liepų 3, wieś Glinciszki, starostwo Podbrzezie) trafiła w ręce prywatne. Prywatyzacja tej ziemi mogła naruszać ówczesne przepisy prawa. Zgodnie z publicznie dostępnymi danymi (regia.lt), działka obecnie znajduje się w strefie ochrony obiektów kultury. Po jej wydzieleniu i sprywatyzowaniu dostęp społeczeństwa do plaży nad jeziorem Širvys został bezpodstawnie ograniczony. Obecnie działka należy do spółki UAB HPCB.

Samorząd ma nadzieję, że współpraca instytucji z mieszkańcami pozwoli odzyskać dostęp do brzegu jeziora dla społeczeństwa oraz przywrócić porządek przyrodniczy, kulturowy i prawny.