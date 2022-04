Reakcja Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR) na komentarz Z. Jedzińskiego

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR) mimo wielu skandalicznych postępowań polityków AWPL-ZChR, starał się zachować neutralność. Jednak na ostatnie wypowiedzi Zbigniewa Jedzińskiego, byłego członka AWPL-ZChR, nie może być obojętny.

Zbigniew Jedziński zaapelował, że Polska powinna wystąpić z Unii Europejskiej i NATO oraz zawrzeć sojusz z Rosją. Zrobił to w czasie, kiedy Ukraina została zaatakowana przez Rosję, kiedy wojna w Ukrainie trwa ponad miesiąc, kiedy giną ludzie, a miliony Ukraińców musiało opuścić swój kraj.

SKOnSR nie ma wpływu na zachowanie Zbigniewa Jedzińskiego, dlatego pozostawia jego postępowanie dla opinii społeczności polskiej na Litwie, jak też ocenę i poniesienie konsekwencji z jego zachowania dla członków AWPL-ZChR.

Marszałek Józef Piłsudski powiedział: ,,Dusza Rosjanina, jeśli nie każdego, to prawie każdego, jest przeżarta bakcyłem nienawiści i niepokoju w stosunku do każdego wolnego Polaka i do idei wolnej Polski.”

SKOnSR zawsze podkreślał, że cmentarz na Rossie jest otwarty dla wszystkich, ale osoby opowiadające się za sojuszem z Rosją, jak też nie potępiające tych wypowiedzi, stają się współodpowiedzialni.

Zdaniem członków SKOnSR tacy ,,patrioci” nie powinni oddawać hołdu przy Mauzoleum ,,Matki i Serca Syna”. Wiadomo, że politycy AWPL-ZCHR już dawno nie dbają o dobro mniejszości polskiej na Litwie, jednak Komitet uważa, że w szeregach tej partii są jeszcze uczciwi ludzie, którym nie są obce takie słowa jak honor, Ojczyzna, wolność.

Jako organizacja non-profit, która 32 lata dba o zabytkową nekropolię, ma prawo zaapelować do zdrowego rozsądku członków AWPL-ZChR i przy okazji kolejnych uroczystości na Rossie, zadać pytanie, czy jestem godzien oddać hołd dla Wielkiego Polaka?

SKOnSR