Rafał Marcinkiewicz zdobył II miejsce w V Ogólnokrajowym Konkursie Fotoreportażowym!

vdu

„Reportaże sportowe Rafała są dynamiczne, nienudne, autor doskonale zarządza wieloma elementami kompozycji w jednej klatce, tym samym nie nudząc widza – z zewnątrz przenosimy się do wewnątrz, od ruchu przechodzimy do emocji, od całości do szczegółów” – tak swój werdykt skomentowała komisja.

Rafał jest autorem większości zdjęć, które są zamieszczane na profilu Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie w sieci społecznościowej „Facebook”.

Zdjęcia można obejrzeć w Centrum Handlowym Akropolis w Kownie.