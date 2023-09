Radio Znad Wilii zmienia się na jesień

Tradycyjnie filarem programu Radia Znad Wilii będą „Wiadomości” nadawane w dni powszednie co godzinę od 7 do 18, a w weekendy od 9 do 15. Oprócz tego w połówkach godzin prezentować będziemy wiadomości przygotowywane w Polsce przez zespół Informacyjnej Agencji Radiowej. W Radiu Znad Wilii nie zabraknie ulubionych głosów.

Od 6 budzić Was będzie Kamil Zalewski (wieloletni współpracownik Radia Znad Wilii i koresondent Polskiego Radia na Litwie). W audycji „Na miły początek dnia” pojawią się nowe punkty programu m.in.: „Najważniejsze rzeczy, które trzeba wiedzieć rano”, „Słowo o słowie” – program profesora Jerzego Bralczyka, „Ekspresowy koncert życzeń”, rozmowy „Na miły początek dnia”, spotkania z słuchaczami oraz propozycje kulturalne na Wileńszczyźnie. Centralnym punktem poranka będzie rozmowa Renaty Widtmann w „Salonie politycznym” o 8.15.

Po godzinie 10 na sympatyczne spotkanie zaprosi Maryla Żukowska. W programie dominować będą porady, ciekawostki i dobra energia, która – oprócz polskich hitów – towarzyszyć będzie w domu, w pracy oraz podczas podróży.

Po godzinie 15 na antenie pojawi się Tomek Bździkot. W programie m.in. wybierane codziennie przez niego „Słowo dnia” na powitanie, „Ekspresowy koncert życzeń” oraz propozycje kulturalne na weekend. Po 16 Tomek spróbuje podsumować dzień, prezentując „Najciekawsze newsy z Litwy i ze świata!„. Będzie to autorski przegląd najbardziej zaskakujących, najdziwniejszych lub wyjątkowo poważnych informacji. Od 17 Tomek przedstawi temat, który będzie można skomentować.

Telefon do studia 85 270 55 22. Kontakt również mailowy: [email protected] a także poprzez media społecznościowe Radia Znad Wilii. Na koniec dnia tradycyjnie na antenie królował będzie „Koncert życzeń„, a Krystyna Juckiewicz będzie czekała na Wasze życzenia i pozdrowienia. Podczas trwania programu będzie można do niego dzwonić i pisać.

W Radiu Znad Wilii nie zabraknie audycji „Porady na zdrowie” Aurelii Mironyte, „Z historią na Ty” Tomasza Bożerockiego, „Ludzi kulturalnych” Izabelii Chorościn, „Szóstego dnia tygodnia” Renaty Widtmann”, „Ziarna Wiary” Krystyny Juckiewicz oraz „Listy PL – polskiej listy” Kamila Zalewskiego.

Codziennie po 18.30 oraz po 23 nadawać będziemy programy Polskiego Radia dla Zagranicy. Oprócz tego w niedzielne i świąteczne poranki będziemy kontynuować bezpośrednią transmisję mszy świętych z kościoła w Kalwarii Wileńskiej.

Ramówka Radia Znad Wilii

Wiadomości Radia Znad Wilii co godzinę od 7 do 18.

Wiadomości Informacyjnej Agencji Radiowej co godzinę od 7.30 do 17.30.

6-10 Na miły początek dnia. Zaprasza Kamil Zalewski.

W programie m.in.: „Najważniejsze rzeczy, które trzeba wiedzieć rano”, „Słowo o słowie” – program profesora Jerzego Bralczyka, „Ekspresowy koncert życzeń”, rozmowy poranka, spotkania z słuchaczami oraz propozycje kulturalne na Wileńszczyźnie.

8.15 Salon polityczny – audycja Renaty Widtmann.

10-14 Radio Znad Wilii. Polskie hity! Zaprasza Maryla Żukowska

W programie porady, ciekawostki i dobra energia, która – oprócz polskich hitów – towarzyszyć będzie w domu, w pracy oraz podczas podróży.

Wtorki (do 3 października włącznie):

10.10 Porady na zdrowie. Zaprasza Aurelia Mironyte.

Czwartki:

11.40 Z historią na Ty. Zaprasza Tomek Bożerocki.

14.10 Euranet w Radiu Znad Wilii

14.40 Słowo o słowie – audycja profesora Jerzego Bralczyka.

15-16 Radio Znad Wilii – gramy polskie hity w Wilnie! Zaprasza Tomek Bździkot.

W programie wybierane codziennie przez prowadzącego „Słowo dnia” na powitanie.

15.42 Ekspresowy koncert

15.50 TYLKO W PIĄTKI: propozycje kulturalne na weekend na Wileńszczyźnie.

16-18 Podsumowanie dnia według Tomka Bździkota. Najciekawsze newsy z Litwy i ze świata!

Przegląd najciekawszych, najbardziej zaskakujących, najdziwniejszych lub wyjątkowo poważnych newsów. Około 16.20 newsy z Litwy i Wileńszczyzny, około 16.40 – z Polski, a przed 17 ze świata. Program z udziałem słuchaczy. Od 17 Tomek przedstawi temat, który będzie można skomentować. Telefon do studia 85 270 55 22. Kontakt również mailowy: [email protected] a także media społecznościowe Radia Znad Wilii.

Piątek:

17.00-18.00 Ludzie kulturalni. Audycja Izabelii Chorościn.

Po 18 wejścia antenowe:

18.10 Słowo o słowie – audycja profesora Jerzego Bralczyka (powtórka).

18.30 Polskie Radio dla Zagranicy.

19-20 Koncert życzeń. Prowadzi Krystyna Juckiewicz.

20.15 Bajka na dobranoc

22-3.00 Audycje partnerów w języku polskim i białoruskim.

Sobota:

Wiadomości Radia Znad Wilii co godzinę od 9 do 15.

Wiadomości IAR co godzinę od 9.30 do 15.30.

8.00 Niezwykłe pasje, niezwykłych ludzi. Zaprasza Krzysztof Renik.

09.15 Porady na zdrowie. Audycja Aurelii Mironyte. Powtórka z wtorku.

10.00 Szósty dzień tygodnia. Zaprasza Renata Widtmann.

11-15 Radio Znad Wilii. Polskie hity na weekend! Zaprasza Justyna Maciejowska.

18.30 Polskie Radio dla Zagranicy.

19.00 Koncert życzeń. Prowadzi Krystyna Juckiewicz.

Niedziela:

Wiadomości Radia Znad Wilii co godzinę od 10 do 15.

Wiadomości IAR co godzinę od 10.30 do 15.30.

8.00 Ziarno wiary. Zaprasza Krystyna Juckiewicz.

9.00 Transmisja mszy świętej z Kalwarii Wileńskiej.

10.00 Lista PL – Polska Lista. Zaprasza Kamil Zalewski.

12-15 Radio Znad Wilii. Polskie hity na weekend! Zaprasza Justyna Maciejowska.

15.15 Z historią na Ty. Audycja Tomka Bożerockiego. Powtórka z czwartku.

18.30 Polskie Radio dla Zagranicy.

19.00 Koncert życzeń. Prowadzi Krystyna Juckiewicz.