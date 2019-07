Radio Znad Wilii ma 27 lat!

vdu

Dokładnie 1 lipca 1992 r. o godz. 14 w eterze rozległ się pierwszy sygnał Radia Znad Wilii. Dzisiaj dzięki współczesnym technologiom stwierdzenie, że jesteśmy blisko swoich Słuchaczy, nie jest wyłącznie dźwięcznym hasłem. Radio Znad Wilii jest słyszalne nie tylko z odbiorników radiowych na paśmie 103,8 FM. Można nas słuchać w internecie na portalu zw.lt, dzięki czemu docieramy do najdalszych zakątków świata.

Wkraczając w 25 rok istnienia radia, jesteśmy dumni ze swoich tradycji, ale też mamy wiele ambicji i planów na przyszłość. Jednym z ostatnich udanych projektów jest remont studia – dzięki wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” dzisiejsze studio emisyjne radia odpowiada najnowszym standardom, jest funkcjonalne i…po prostu piękne!

Korzystając z nowych możliwości, atrakcyjną formę wypełniamy treścią – oprócz dobrze znanych Słuchaczom programów publicystycznych „Salon polityczny” i „6 dzień tygodnia” pojawiły się na antenie nowe pozycje. W programie „Znamy się ze słyszenia” codziennie opowiadamy o tym, co dzieje się w Wilnie i na Wileńszczyźnie, relacjonujemy wydarzenia, gościmy ciekawych ludzi – aktorów, artystów, naukowców, działaczy społecznych. W popołudniowym pasmie „Dzień na dwa głosy” przedstawiamy autorską ocenę najważniejszych wydarzeń dnia, często sięgając także po komentarze ekspertów czy relacje z pierwszych ust – jako jedyne polskie medium na Litwie przed wyborami prezydenckimi gościliśmy u siebie obu kandydatów. W nowym studio powstają także programy wideo, które można oglądać na portalu zw.lt i słuchać na falach radia.

Rozpoznawalne i lubiane przez naszych Słuchaczy są między innymi programy „Ziarno wiary” czy „Filmoteka polska”. Dzięki wieloletniej współpracy z Polskim Radiem emitujemy audycje „Świat kresów”, „Więcej świata”, a ostatnio także programy z cyklu EuranetPlus. Są to między innymi audycje „Europejskie menu”, „Komentarz europejski”, „Europa od kuchni” i wiele innych. W „Słowu o słowie” prof. Jerzy Bralczyk codziennie tłumaczy zawiłości języka polskiego.

Radio Znad Wilii to także operatywne serwisy informacyjne z Litwy i ze świata oraz najlepsza polska muzyka – dobrze znane hity i interesujące nowości.

Radio Znad Wilii wspólnie z portalem zw.lt wspiera wszelkie inicjatywy Polaków na Litwie – od biznesu poprzez kulturę i sport aż do drobnych imprez lokalnych. Jesteśmy patronem lub partnerem medialnym wielu przedsięwzięć kulturalno-rozrywkowych w Wilnie, na Wileńszczyźnie, a nawet w Polsce, między innymi Festiwalu Filmu Polskiego, Dni Kultury Polskiej w DKP, licznych festiwali muzycznych i teatralnych, wydarzeń sportowych.

Jednym z głównych celów naszego działania jest pielęgnowanie polskiej tożsamości narodowej. Gramy po polsku, pokazujemy, że polskość jest atrakcyjna i chcemy, by nasi Słuchacze byli dumni z tego, że są Polakami. Jesteśmy też orędownikami dobrych stosunków polsko-litewskich i w swojej dziedzinie staramy się działać na rzecz ich poprawy.

Dziękujemy wszystkim Słuchaczom za to, że jesteście z nami! Zapraszamy Was do współtworzenia radia i portalu! Gramy dalej!