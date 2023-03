R. Duchniewicz: w przyszłym tygodniu zwrócę się do wybranych członków rady o współpracę

Polityk zaznaczył w sobotę, że jeszcze nie podjął tego kroku, ponieważ czekał na potwierdzenie wyników wyborów przez Główną Komisję Wyborczą (GKW).

W piątek (24 marca) GKW odrzuciła wniosek Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) o ponowne przeliczenie głosów drugiej tury wyborów mera rej. wileńskiego i zatwierdziła ostateczne wyniki.

„Zaprzysiężenie planowane jest na 21 kwietnia, zwrócę się w przyszłym tygodniu do wszystkich, którzy zostali wybrani do ​​rady, w tym do większości z partii AWPL-ZChR. Zaproponuję współpracę, która ma na celu sprawną organizację pracy w samorządzie” – powiedział mer rejonu wileńskiego.

Większość w Radzie Samorządu Rejonu Wileńskiego zdobyła AWPL-ZChR – 18 mandatów z 31. W tym czasie stanowisko mera po raz pierwszy wygrał kandydat spoza tej partii.

Po przegranej AWPL-ZChR, która kierowała rejonem od jego powstania w 1995 r., złożyła kilka skarg dotyczących drugiej tury wyborów. Jednym z oskarżeń było m. in. to, że w lokalach wyborczych służbę pełnił Związek Strzelców. AWPL-ZChR oceniła to jako presję na mniejszości narodowe.

Po tym, jak komisja wyborcza rej. wileńskiego odmówiła ponownego przeliczenia głosów, w czwartek doszło do bezprecedensowej sytuacji, kiedy to na polecenie mer rejonu Marii Rekść nie dopuszczono do wywiezienia kart do głosowania.Na miejsce udała się policja, funkcjonariusze eskortowali transport z kartami na miejsce składowania. Policja poinformowała później, że po dokonaniu oceny działań osób odpowiedzialnych za zamieszki zostanie podjęta decyzja o zastosowaniu ewentualnej odpowiedzialności karnej.