Putin może się zdecydować na wojnę? Ekspert ostrzega kraje bałtyckie

Politolog, zajmujący się Rosją ocenił, że Putin może się zdecydować na następna „zwycięską wojenkę”, podobną do aneksji Krymu. Wylicza pięć krajów, które wchodzą w grę: Gruzję, Mołdawię i Ukrainę, „w których wystarczy rozmrozić zamrożone konflikty”, a także Białoruś i Kazachstan.

Amerykański analityk Leon Aron napisał na łamach portalu Politico, że te kraje to jednak zbyt mało na ambicje Putina. Jego wymogi spełniłoby według eksperta „szybkie i zwycięskie uderzenie we wschodnią flankę NATO, w Estonię, Łotwę lub Litwę”, przeprowadzona w regionach, gdzie duży odsetek ludności stanowią Rosjanie.

„Człowiek ma tendencję do powtarzania tego, co jest skuteczne. Politolodzy nazywają to ‚zależnością od ścieżki’. Będąc w sytuacji, która jest politycznie i gospodarczo trudniejsza niż w latach 2012-2013, na tle rozmywania się ‚konsensusu krymskiego’, Putin może sięgnąć po to, co dobrze działało w przeszłości – krótkie zwycięskie wojenki” – rozważa Aron.

Przypomina jenocześnie, że po aneksji Krymu poparcie dla Putina wzrosło z ponad 60 do ponad 80 proc.