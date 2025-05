Przywódcy Litwy dziękują pracownikom. „Doceniajmy ich rolę i bądźmy zjednoczeni”

Prezydent Gitanas Nausėda złożył gratulacje wszystkim pracownikom Litwy, niezależnie od miejsca ich pracy, zaznaczając, że ich codzienna praca jest nie tylko napędem gospodarki, ale i fundamentem silnego i zjednoczonego państwa. Wyraził szczególne podziękowania dla osób pracujących w regionach, które bezpośrednio przyczyniają się do ich unikalności i atrakcyjności. Podkreślił również rolę pracowników sektora publicznego w zapewnianiu stabilności państwa i dobrobytu obywateli. Prezydent docenił ich kreatywność i zdolność do nadążania za postępem technologicznym, co jest kluczowe dla przyszłego dobrobytu kraju. Na zakończenie podziękował związkom zawodowym za ich wkład w obronę praw pracowników i rozwój dialogu społecznego.

Premier Gintautas Paluckas zachęcił obywateli do refleksji nad znaczeniem pracy zarówno dla jednostki, jak i dla rozwoju społeczeństwa oraz wzmocnienia państwa. Podkreślił, że tylko poprzez rozwój dialogu społecznego, szanowanie praw pracowników i zapewnienie sprawiedliwego wynagrodzenia można skutecznie budować zrównoważoną gospodarkę i przyszłość nowoczesnego państwa.

Międzynarodowy Dzień Pracy w Litwie jest obchodzony od 2001 roku.