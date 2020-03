Przystanki, mosty, ławki – jak odbywa się dezynfekcja przestrzeni publicznych w Wilnie

vdu

W tym celu wykorzystywany jest współczesny sprzęt. Przystanki, mosty dla pieszych, ławeczki w parkach są odkażane za pomocą rozpylaczy o wysokim ciśnieniu. Nadal prowadzona jest intensywna dezynfekcja środków komunikacji miejskiej. Przy środkowych drzwiach znajdują się zbiorniki z płynem dezynfekującym do rąk.

Jak wynika z badań, tylko 64 proc. mieszkańców ma świadomość, że zarazić się można także przebywając na świeżym powietrzu.

„Pierwszy tydzień kwarantanny pokazał, że ruch ludzi w mieście nadal pozostaje aktywny. Mieszkańcy udają się do pracy, do parków i skwerów, co stwarza zagrożenie rozprzestrzeniania wirusa przez różne powierzchnie” – mówi dyrektor Grindy Kęstutis Vaicekiūtis.

Spółka otrzymała licencję na prowadzenie prac dezynfekujących i wyszkoliła 250 pracowników do korzystania ze środków ochrony osobistej oraz dezynfekantów.