Przyjdź na warsztaty i pomóż hospicjum!

„Kochani nasi Przyjaciele z branży mediów,

proszę nagłośnijcie informację o warsztatach charytatywnych, które

poprowadzi Greta Daweiko-Łopacka i pomóżcie nam” – napisała do nas s. Michaela Rak.

A więc informujemy, bo to naprawdę wyjątkowa okazja, by nie tylko nauczyć się robić dekoracje, które sprawią, że w naszych domach na święta będzie więcej ciepłai świątecznego nastroju, ale także – podzielić się tym co mamy z potrzebującymi.

Koszt udziału w warsztatach – 25 euro. Cały dochód zostanie przeznaczony na cele Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki.

Rejestracja pod numerem tel. 861559674