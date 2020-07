Przygotowując się na drugą falę koronawirusa: Jak będziemy żyć do Bożego Narodzenia?

Urząd Miasta Wilna informuje o kolejnych działaniach zapobiegawczych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa w stolicy. W niedalekiej przyszłości zaktualizowana kampania informacyjna na temat zaleceń higienicznych pojawi się w środkach transportu publicznego, na przystankach, w placówkach edukacyjnych, szpitalach i innych instytucjach. Samorząd zwróci się również do Państwowego Centrum Operacji Kryzysowych (VESOC) o bardziej odpowiedzialną kontrolę epidemiologiczną i skupulatne badanie odwiedzających Litwę.

„Nie możemy ignorować ciągłego i rosnącego zagrożenia wirusem, tak jak nie możemy zapomnieć o ważnych lekcjach, których nauczyliśmy się dotychczas. Lato dało nam wszystkim wytchnienie, radość, pewność siebie, ale aby uniknąć powtórzenia się wiosennego scenariusza, musimy nauczyć się żyć z koronawirusem przez co najmniej następne sześć miesięcy. Przygotowujemy się zatem do okresu jesiennego, który może różnić się w wielu obszarach. Tak jak z pierwszą falą zmierzyliśmy się sześć miesięcy temu, tak samo jak powróciliśmy do normalnego życia po jej ustąpieniu, tak dziś jesteśmy gotowi stawić czoła drugiej fali jeszcze skuteczniej i nie pozwolić, by sparaliżowała ona życie ludzi i miasta” – mówi mer Wilna Remigijus Šimašius.

Jak podaje mer Wilna, lokalne decyzje dotyczące COVID-19 będą podejmowane z uwzględnieniem zaleceń VESOC.

Jak powitamy nowy rok szkolny?

Na razie Wilno przygotowuje się do tradycyjnej formy nauczania w zbliżającym się roku szkolnym – w placówkach oświatowych aktualizowane są informacje dla dzieci i młodzieży o ważnych kwestiach z zakresu higieny i innych zaleceń. Jeśli na szczeblu krajowym podjęte zostaną decyzje dotyczące imprez masowych, w tym organizacji wydarzeń, obchody związane z początkiem roku szkolnego w miejskich placówkach oświatowych mogą zostać przełożone lub odwołane.

Nie wyklucza się możliwości nauki na odległość, dlatego przygotowując się do tego scenariusza, samorząd Wilna zorganizuje pod koniec sierpnia szkolenia dla nauczycieli z zakresu skutecznego nauczania na odległość.

Rodzice powinni wiedzieć o obowiązującym obecnie wyjątku – nie ma konieczności udawania się do placówek służby zdrowia po zaświadczenia o stanie zdrowia dzieci, bo ich zeszłoroczna ważność została przedłużona do Nowego Roku. Świadectwa zdrowia będą wymagane tylko w przypadku zmiany szkół lub przedszkoli.

Usługi opieki zdrowotnej – bezpieczne i niedrogie

Zmiany planowane są również w zakładach opieki zdrowotnej. Zapewnione zostaną zarówno bezpośrednie, jak i zdalne konsultacje lekarskie, co przyspieszy świadczenie usług z zachowaniem niezbędnych wymogów bezpieczeństwa. W celu poprawy dostępności usług, samorząd zamierza zrekompensować poniesione koszty poliklinik poprzez czasowe zwiększenie liczby specjalistów pracujących w recepcjach. Celem jest umożliwienie mieszkańcom Wilna szybszej i łatwiejszej rejestracji na zdalną lub bezpośrednią konsultację lekarską czy przedłużenie leczenia (wydanie recepty).

Dopóki utrzymuje się wysokie ryzyko zarażenia wirusem COVID-19 zalecane będą konsultacje zdalne przy jednoczesnej dbałości o jak największy stopień staranności w rozmowach między lekarzami i pacjentami. Samorząd pracuje także nad poprawą istniejącej infrastruktury oraz dodatkowym wyposażeniem mobilnych punktów kontrolnych koronawirusa, a także stworzeniem mobilnych brygad, które w razie potrzeby będą mogły podróżować w możliwe miejsca epidemii wirusa.

W celu zapewnienia sprawnego badania mieszkańców Wilna, pracownicy zakładów opieki zdrowotnej w stolicy są stale zatrudniani, ale celem jest przyciągnięcie personelu medycznego również z innych gmin. Obecnie w Wilnie funkcjonuje jeden mobilny punkt obsługujący mieszkańców powiatu wileńskiego. W ciągu ostatnich 4 miesięcy w samych tylko punktach mobilnych w Wilnie przeprowadzono około 40 000 badań.

Samorząd oraz zakłady opieki zdrowotnej dysponują obecnie wystarczającą rezerwą środków ochrony indywidualnej, która powinna wystarczyć na najbliższe sześć miesięcy. Samorząd Wileński nie otrzymał jeszcze rekompensaty od rządu za środki wydane podczas pierwszej fali COVID-19, jak i danych o stanie rezerwy państwowej.

Biorąc pod uwagę, że większość przypadków zachorowań na COVID-19 pochodzi z importu, władze Wilna zwracają się do VESOC o bardziej aktywną inspekcję przylotów i bardziej odpowiedzialną kontrolę granic. W celu jak najszybszego i wygodnego zbadania jak największej liczby osób samorząd zaplanował zainstalowanie punktu mobilnego lub zorganizowanie pracy mobilnej brygady przy wejściach na lotnisko w Wilnie. Władze Wilna nadal oczekują na dane Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego (NVSC) dotyczące potwierdzonych przypadków nawrotu koronawirusa i ich lokalizacji.

Zachęcamy do pracy zdalnej

Podczas pierwszej fali COVID-19 samorząd miasta stołecznego oraz szerokie grono firm pokazało na swoim przykładzie, jak bezproblemowo można pracować i świadczyć usługi zdalnie. Samorząd Wilna już teraz zachęca organizacje i firmy, aby nie czekając na jesień przenosiły pracę z biur do domów, odwoływały zbędne spotkania lub przenosiły je do przestrzeni wirtualnej, świadczyły usługi zdalnie, a także udzielały informacji telefonicznie.

Jak bezpiecznie podróżować po mieście?

Po zatwierdzeniu przez rząd obowiązku noszenia masek w miejscach publicznych pasażerom transportu miejskiego przypomina się o podstawowych zaleceniach. Od 1 sierpnia w autobusach i trolejbusach, podobnie jak w innych zamkniętych przestrzeniach publicznych, należy ponownie nosić ochronne maski na twarz, a w każdym pojeździe pasażerowie znajdą środek do dezynfekcji rąk. Zarówno na przystankach, jak i w transporcie publicznym, podróżujący proszeni są o zachowanie bezpiecznej odległości oraz o planowanie podróży na mniej uczęszczanych trasach.

Pomimo zakończenia kwarantanny w mieście zachowano procedury związane z dezynfekcją, higieną, zachowaniem odległości, a także innymi środkami ostrożności w transporcie publicznym, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pasażerów i kierowców. Pasażerowie są na bieżąco informowani o noszeniu masek ochronnych różnymi kanałami – na bilbordach umieszczonych na przystankach, na ekranach komunikacji miejskiej oraz przez komunikaty dźwiękowe. Od najbliższego tygodnia kontrolerzy transportu publicznego będą monitorować sytuację na najbardziej ruchliwych przystankach, przypominając pasażerom o konieczności noszenia masek.

Od początku kwarantanny kierowcy transportu publicznego zostali fizycznie oddzieleni od pasażerów taśmami. Nie sprzedają oni jednorazowych biletów papierowych, a pasażerowie mogą wsiadać i wysiadać z transportu publicznego wyłącznie środkowymi i tylnymi drzwiami.

Jakie będą Święta Bożego Narodzenia w stolicy?

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Wilna Urząd Miasta planuje imprezy bożonarodzeniowe, biorąc pod uwagę realną możliwość wprowadzenia drugiej kwarantanny. Organizowany program nie wyklucza obecnie imprez bożonarodzeniowych, natomiast większość z nich ma odbywać się zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. Mimo to, wielki koncert świateł bożonarodzeniowych może zostać podczas tegorocznych świąt odwołany.

Konkretne decyzje zostaną podjęte na podstawie informacji o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz decyzji i zaleceń VESOC.