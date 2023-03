Przydział dzieci do przedszkoli rejonu wileńskiego od kwietnia

Rodzice (opiekunowie) są informowani o przydzielonym miejscu w placówce oświatowej podczas głównego przydziału dzieci do grup telefonicznie lub mailowo od 1 kwietnia do 15 czerwca oraz w okresie dodatkowego przydziału dzieci do grup – od 1 czerwca do 31 sierpnia.

Rodzice (opiekunowie), po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu miejsca w placówce oświatowej, muszą w ciągu 10 dni roboczych, od dnia otrzymania zawiadomienia, zgłosić się do wskazanej placówki oświatowej, podać kopię aktu urodzenia dziecka i podpisać umowę dwustronną (między jednym z rodziców/ opiekunów a placówką oświatową). Podkreśla się, że jeśli w ciągu 10 dni roboczych nie zostanie podpisana umowa na szkolenie, dziecko traci miejsce w placówce, a wniosek jest anulowany w systemie informatycznym.

Rodzice (opiekunowie), którzy nie mogą podpisać umowy z uzasadnionych przyczyn (choroba, wyjazd itp.) w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o przydzielonym miejscu w placówce, zobowiązani są powiadomić o tym fakcie kierownika placówki edukacyjnej e-mailem lub listem poleconym .