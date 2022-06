Przez cały tydzień będzie obchodzony Tydzień Opieki nad Dzieckiem

Wydarzenia w Wilnie i rejonie Wileńskim:

28 czerwca

Wykład „Szkodliwe nawyki i uzależnienia nastolatków”. Ośrodki Opieki rejonu wileńskiego zapraszają opiekunów (patronów) wychowujących młodzież do zdalnego udziału w prelekcji „Szkodliwe nawyki i uzależnienia nastolatków”, która odbędzie się o godz. 14. Wykład poprowadzi psycholog Ričardas Pabiržis. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja e-mailem: [email protected]. Do zarejestrowanych uczestników zostanie wysłany link do logowania.

Link do wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com//693544911706695/?ref=newsfeed

29 czerwca

Spotkajmy się w Niemenczynie! Ośrodek Opieki Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego zaprasza 29 czerwca o godz. 13.00. spotkać się w Niemenczynie. Podczas spotkania specjaliści Ośrodka Opieki opowiedzą o Centrum, świadczonych usługach, udzielą informacji, jak zostać opiekunami tymczasowymi, wprowadzą w działalność opiekuna dyżurnego oraz odpowiedzą na wszystkie pytania. Będziemy na Was czekać w namiocie, na zewnątrz, obok budynku (ul. Święciańska 18, Niemenczyn).

Link do wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/777394723419927?ref=newsfeed

30 czerwca

Święto „Miłość tworzy rodzinę”. Centrum Kryzysowe Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego (ul. Wileńska 13, wieś Kowalczuki, rejon wileński) 30 czerwca br. zaprasza mieszkańców rejonu wileńskiego na rodzinne święto „Miłość tworzy rodzinę”, na którym wszyscy będą się wspólnie bawić. Będzie muzyka, trampoliny dla najmłodszych, show piany, smakołyki i inne rozrywki dla dzieci i dorosłych. Początek imprezy o godz. 13.00.

Link do wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/408445291174837/?ref=newsfeed

1 lipca

Wędrówka po Parku Regionalnym Wilii. Ośrodek Opieki Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego zaprasza na wędrówkę po Parku Regionalnym Wilii! Wędrówka jest doskonałą okazją do poznania Parku Regionalnego Wilii dla każdego, kto kocha aktywny wypoczynek na łonie natury. W towarzystwie przewodnika po parku przemierzymy najpiękniejsze, najciekawsze, a czasem najdziwniejsze miejsca w parku. Będziemy czekać na Państwa o godz. 13.00 pod adresem ul. Wileńska 3, wieś Dukszty, rejon wileński.

Link do wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/722576098864317?ref=newsfeed