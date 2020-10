Przestawiciele okręgu Ponary-Grzegorzewo: Przyczyną błędów było zmęczenie i brak doświadczenia

Politycy, którzy kandydowali w wyborach w tym okręgu, zażądali unieważnienia wyników z powodu różnych rozbieżności.

Zarówno Markelevičius, jak i była przewodnicząca okręgu Božena Jutkevičienė za przyczynę błędów uważają zmęczenie i duże obciążenie pracą.

Jutkevičienė powiedziała BNS, że od kilku lat z powodzeniem pracuje w komisjach wyborczych, ale tym razem nie otrzymała pomocy od innych członków komisji i całą pracę musiała wykonać sama, łącznie z wypełnianiem protokołów w niedzielę wyborczą.

Główne problemy zaczęły się wraz z zamknięciem okręgu wyborczego i próbą wprowadzenia danych wyborczych do systemu – system ze względu na pomyłki na to nie pozwalał. W związku z tym wszystkie procedury związane z liczeniem głosów odbywały się do poniedziałku rano, pojawiły się kolejne błędy.

Jutkevičienė przyznała, że ​​liczba kart do głosowania znalezionych w urnach wyborczych nie zgadzała się z liczbą kart wydanych wyborcom, ale zaprzeczyła, że ​​zrobiono to celowo.