Przejażdżki po Wilnie świątecznym pociągiem

W tym roku główny przystanek pociągu znajduje się w pobliżu Placu Katedralnego (ul. Šventaragio 2), gdzie pasażerowie będą mogli znaleźć rozkład jazdy, trasę i wygodnie czekać na swoją podróż.

Trasa pociągu poprowadzi przez ul.: Šventaragio – Zamkową – Wielką (plac ratuszowy) – Niemiecką – Dominikańską – Uniwersytecką.

Bilet kosztuje 3 EUR, a dzieci do 90 cm wzrostu, których wzrost zmierzy specjalny „krasnalowy” metr, pojadą za darmo. Bilety można kupić w pociągu (gotówką lub kartą), na stronie internetowej pociągu lub na przystanku skanując telefonem kod QR.

Pociąg będzie kursował co pół godziny: od poniedziałku do czwartku i w niedzielę od godz. 12:00 do 20:00 oraz w piątek i sobotę od godz. 11:00 do 22:00, a skorzystać z przejażdżki po Wilnie, będzie można aż do 8 stycznia

Na podst. vilnius.lt