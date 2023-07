Przedszkole w Białej Wace: po wakacjach dzieci wrócą do nowych pomieszczeń

Mimo że okres wakacji jest dopiero w połowie, samorząd rejonu solecznickiego aktywnie przygotowuje się do wrześniowych powrotów do placówek oświatowych przez odświeżenie i remonty w budynkach szkół i przedszkoli. Jednym z takich obiektów jest Żłobek – Przedszkole w Białej Wace. Tutaj z początkiem września do użytku zostaną oddane dwie świeżo odremontowane grupy.